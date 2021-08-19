Легендарний "Антонов" і його драматична історія
Літаки Антонова добре відомі в усьому світі.
Серед "анів" є справжні рекордсмени з підняття вантажів, експлуатації в екстремальних умовах, тривалості виробництва та розмірів.
Зараз Державне підприємство "Антонов" намагається перебудувати свою діяльність. Замість кооперації з Росією українські виробники шукають нових партнерів. Це допоможе налагодити виробництво таких нових літаків як Ан-178 та Ан-132.
Історія колективу авіаконструкторів Олега Антонова розпочалася з біплана Ан-2 (в народі часто називали "кукурудзник"). Цей літак досі виготовляють за кордоном вже понад 70 років.
Суперваговики Ан-124 "Руслан" та Ан-225 "Мрія" фани авіації в усьому світі зустрічають в аеропортах як справжніх фаворитів. Не так давно польоти відновив легендарний Ан-22 "Антей".
Цей короткий фільм розповідає про драматичні епізоди в історії українського бренду "Антонов".
Над відео працювали Альбій Шудря та Іван Єрмаков.
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