Легендарний "Антонов" і його драматична історія

44 хвилин(и) тому

Літаки Антонова добре відомі в усьому світі.

Серед "анів" є справжні рекордсмени з підняття вантажів, експлуатації в екстремальних умовах, тривалості виробництва та розмірів.

Зараз Державне підприємство "Антонов" намагається перебудувати свою діяльність. Замість кооперації з Росією українські виробники шукають нових партнерів. Це допоможе налагодити виробництво таких нових літаків як Ан-178 та Ан-132.

Історія колективу авіаконструкторів Олега Антонова розпочалася з біплана Ан-2 (в народі часто називали "кукурудзник"). Цей літак досі виготовляють за кордоном вже понад 70 років.

Суперваговики Ан-124 "Руслан" та Ан-225 "Мрія" фани авіації в усьому світі зустрічають в аеропортах як справжніх фаворитів. Не так давно польоти відновив легендарний Ан-22 "Антей".

Цей короткий фільм розповідає про драматичні епізоди в історії українського бренду "Антонов".

Над відео працювали Альбій Шудря та Іван Єрмаков.