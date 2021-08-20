30 років Незалежності – спецвипуск ВВС News Україна
У спецвипуску до Дня Незалежності: як змінилася Україна і її сприйняття у світі за минулі 30 років:
- Пригадуємо, як 30 років тому здобуття незалежності висвітлювали кореспонденти ВВС.
- Незалежність у цифрах і спогадах. Який з минулих 30 років був для українців найкращим, а який - найгіршим.
- Втрати не лише території, а й довкілля: як затоплені шахти по інший бік лінії розмежування загрожують екологічною катастрофою для всього Донбасу.
- Європа, якої ми прагнемо. 30 років по тому, як українська держава постала на уламках Радянського союзу, незалежна Україна домагається членства в союзі європейському. Чи відповідає Брюссель взаємністю?
- Британія першою з-поміж країн ЄС визнала незалежну Україну в грудні 1991 року, а як Лондон будує політику щодо Києва зараз? Інтерв'ю з міністром з питань Європи в уряді Джонсона.
- Гордий український бренд: як ДП Антонова віддзеркалює долю країни за минулі 30 років.
- Україна - скрізь, де є ми? Чи легко зберігати ідентичність, мову і культуру в іншомовному середовищі.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
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Наша маленька незалежність. Найцікавіше від ВВС до 24 серпня
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