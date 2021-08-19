Українські ковід-сертифікати дійсні у ЄС, Кабул під Талібаном та врятована афганська режисерка. Теленовини ВВС

29 хвилин(и) тому

У випуску 19 серпня:

Євросоюз визнав електронні українські ковід-сертифікати. Але не всі вакциновані отримали ці посвідки в додатку Дія.

Кабул звикає до нового життя і порядків при управлінні талібів. Що змінилося в столиці Афганістану?

Україна врятували одну з найвідоміших афганських режисерок. Історія її втечі до Києва.

І чому комуністи приховували трипільську культуру та які таємниці і досі не розгадані.