Як ВВС розповідала про незалежність України

25 хвилин(и) тому

У Великій Британії новина про проголошення незалежності України не була першою у випусках теленовин ВВС. Хоча до СРСР після путчу, що стався менше ніж тиждень до того, було прикуто багато уваги.

У суботній день 24 серпня 1991 року на початку випусків новин BBC одразу розповідали про відставку Михайла Горбачова з посади генерального секретаря ЦК Компартії Радянського союзу. Чи втримає він владу? Чи зможе домовитись з республіками про нову союзну угоду?

Україна була не першою з 15 радянських республік, яка проголосила незалежність, але це рішення називали найбільшим ударом по СРСР. Це була друга за кількістю населення республіка - понад 50 млн, ще й багата на природні ресурси.

Також в новинах говорили про те, що з ядерною зброєю на території УРСР? Хто її контролюватиме?

Коли російське керівництво почало погрожувати переглянути кордони з бунтівними республіками, стало очевидно, що розлучення Києва з Москвою буде непростим.

Відео підготувала кореспондентка ВВС Євгенія Шидловська.

У матеріалі використані архівні кадри ВВС.