Таліби вриваються в будинки афганців. Шукають тих, хто працював на уряд та НАТО

21 хвилин(и) тому

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Таліби активно шукають людей, які працювали на сили НАТО або попередній уряд Афганістану, йдеться у документі ООН.

Бойовики ходили від дому до дому, шукаючи таких людей і погрожували членам їхніх сімей.

З моменту захоплення влади ісламістське угрупування заспокоює афганців, обіцяючи, що "не буде мстити".

Але існують побоювання, що таліби мало змінилися після жорстоких 1990-х років.

"Талібан" правив Афганістаном з 1996 по 2001 роки, насаджуючи закони шаріату у власній суворій інтерпретації.

Попередження про те, що "Талібан" шукає "колаборантів", міститься в конфіденційному документі Норвезького центру глобальних аналізів RHIPTO, який надає розвідувальну інформацію ООН.

"Існує багато людей, які на цей час є об'єктом талібів, і загроза є чіткою та зрозумілою", - сказав ВВС Крістіан Неллеманн, керівник групи, що підготувала доповідь.

"Вони будуть арештовувати і притягати до відповідальності, допитувати та карати членів сімей цих людей", - йдеться у повідомленні.

Будь-хто, хто потрапив до чорного списку талібів, перебуває в серйозній небезпеці, там можуть бути масові страти, сказано в доповіді.

Вбивство родича журналіста

Також стало відомо, що на заході Афганістану таліби вбили одного і тяжко поранили іншого близького родича журналіста Deutsche Welle, повідомило керівництво медіакомпанії.

За їхньою інформацією, "Талібан" шукав журналіста, який зараз вже перебуває в Німеччині. Інші його родичі встигли врятуватися в останній момент і зараз змушені ховатися від переслідувачів.

Генеральний директор DW Петер Лімбург закликав уряд Німеччини діяти рішуче.

За даними медіакомпанії, в Кабулі і провінціях бойовики приходили з обшуками в будинки родичів як мінімум трьох співробітників компанії.

Евакуація триває

Іноземні держави продовжують спроби вивезти своїх громадян з Афганістану. Представник НАТО заявив у п'ятницю, що за останні п'ять днів з аеропорту Кабула евакуювали понад 18 тисяч людей.

Ще близько шести тисяч, серед яких колишні перекладачі іноземних збройних сил, чекають, щоби їх вивезли.

Мета - подвоїти зусилля з евакуації на вихідних, сказав чиновник.

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За межами аеропорту ситуація залишається хаотичною. Таліби блокують афганців, які намагаються втекти.

"Ми забезпечимо безпечний виїзд не тільки для іноземців, але і для афганців", - обіцяв офіційний представник "Талібану".

Але очевидці повідомляють про випадки, коли таліби не дозволяли афганцям потрапити в аеропорт, навіть якщо у людей були документи, що дозволяють їм виїхати.

Очікується, що президент Джо Байден, якого розкритикували опоненти за "хаотичний" вихід США з Афганістану, у п'ятницю розповість про зусилля з евакуації.

15 серпня таліби захопили Кабул, пройшовши країною під час виходу іноземних сил.

Їх перемога повертає угруповання до влади через 20 років з часу їхнього попереднього правління. Тоді публічні страти та заборона жінкам працювати були звичним явищем.

Але на своїй першій пресконференції після встановлення контролю над Афганістаном "Талібан" пообіцяв, що права жінок будуть поважати "у межах ісламського законодавства".

Повідомляється, що таліби пообіцяли не змушувати жінок носити бурку - суцільне покривало для обличчя і тіла. Натомість хіджаб - або хустка - буде обов'язковим.

Але талібів бояться чоловіки та жінки. "Ми бачили їхню жорстокість, як я можу їм довіряти? Думаю, для нас все скінчено. Я втратила надію на майбутнє", - розповіла ВВС одна афганка.