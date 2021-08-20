Ковід-сертифікати: скільки їх буде, де взяти і як працюватимуть

13 хвилин(и) тому

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Незабаром українці зможуть завантажити електронний ковід-сертифікат. Це станеться після того, як оновлення програми "Дія" стане доступним у PlayMarket та AppStore, повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Неофіційно у відомстві припускають, що це може статись вже наступного тижня.

Європейський Союз 20 серпня офіційно визнав, що українські електронні ковід-сертифікати у застосунку "Дія" відповідають європейським.

Усі українці, які пройшли повний курс вакцинації, зможуть оновити застосунок до нової версії та згенерувати свій ковід-сертифікат.

Цифровий ковід-сертифікат уможливить подорожі українців за кордон, адже міститиме всю інформацію про вакцинацію.

"Це фактично маленький безвіз, який дозволить нашим громадянам подорожувати до ЄС", - переконана віцепрем'єрка з питань євроінтеграції України Ольга Стефанішина.

Водночас, навіть маючи ковід-сертифікат, перед поїздкою за кордон треба уточнити умови вїзду на сайті МЗС країни, тому що вони часто змінюються.

Хоча наразі є питання, чи будуть визнавати у ЄС вакцинацію китайським препаратом Коронавак.

Не один, а два сертифікати

У додатку "Дія" генеруватиметься не один, а два ковід-сертифікати. Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, один - міжнародний, для подорожей за кордон. Він міститиме більше медичної інформації.

"Інший сертифікат - внутрішній. Тут менше медичної інформації та є фото користувача. Його за потреби можна буде використовувати всередині країни у випадку посилення епідемічних обмежень", - додав Федоров на пресконференції.

У Мінцифри обіцяють, що більшість українців зможуть без проблем згенерувати сертифікати.

Автор фото, УНІАН

Згенерувати міжнародний сертифікат вакцинації можна буде на порталі дія і видрукувати QR-код. Таку опцію обіцяють у найближчі тижні.

Це зроблять для зручності людей похилого віку, а також для перестрахування у випадку, якщо не буде інтернету.

Наразі такі сертифікати вже мають кілька тисяч українців з телефонами iPhone, які взяли участь у тестуванні системи у липні.

Що таке COVID-сертифікат

ковід-сертифікат - це цифровий документ, в якому має бути інформація про вакцинацію і з яким стануть можливі подорожі до ЄС.

Для отримання сертифіката потрібно пройти повний курс щеплення від коронавірусу і завантажити застосунок "Дія".

Таким буде алгоритм завантаження сертифіката, як тільки він запрацює:

✅ В оновленій версії застосунку треба натиснути "Послуги"

✅Обрати "COVID-сертифікат"

✅Підписати Дія.Підписом заяву на передання даних з Електронної системи охорони здоров'я до Дії

✅Натиснути "Отримати сертифікат"

✅COVID-сертифікат з'явиться у вашому смартфоні.

Перевірити дійсність можна буде за QR-кодом.

Сертифікат захищений цифровим підписом і його неможливо підробити. Такі сертифікати вимагають в аеропортах. У деяких країнах ковід-сертифікати вимагають у ресторанах та інших закладах для дозвілля.

Рішення Єврокомісії лише підтверджує відповідність українського ковід-сертифікату стандартам ЄС. Чи визнавати його - кожна країна ухвалює самостійно.

Тому при плануванні подорожі за кордон варто ознайомитися з правилами в'їзду до кожної країни, які доступні на сайтах МЗС України та Єврокомісії. Ці правила змінюється дуже часто.

Більшість країн для в'їзду крім ковід-сертифікату вимагають ще заповнення спеціальної форми.

Наразі є прописані терміни актуальності сертифікатів відповідно до міжнародних вимог. У більшості країн ви можете його показувати протягом 180 днів. Ці строки можуть змінюватися в залежності від даних медичних досліджень і відрізнятися залежно від країни.

Чи дійсний паперовий сертифікат

Електронний ковід-сертифікат та паперовий, який кілька місяців вже виписують українські сімейні лікарі - це різні речі.

Паперовий сертифікат з мокрими печатками - це документ, хоча на рівні ЄС його офіційно не визнають. Попри те, що низка країн і ухвалили рішення приймати його як підтвердження вакцинації.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запевнив, що паперові сертифікати дійсні і можуть використовуватися як аналоги цифровим.