Ковід-сертифікати: скільки їх буде, де взяти і як працюватимуть
Незабаром українці зможуть завантажити електронний ковід-сертифікат. Це станеться після того, як оновлення програми "Дія" стане доступним у PlayMarket та AppStore, повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Неофіційно у відомстві припускають, що це може статись вже наступного тижня.
Європейський Союз 20 серпня офіційно визнав, що українські електронні ковід-сертифікати у застосунку "Дія" відповідають європейським.
Усі українці, які пройшли повний курс вакцинації, зможуть оновити застосунок до нової версії та згенерувати свій ковід-сертифікат.
Цифровий ковід-сертифікат уможливить подорожі українців за кордон, адже міститиме всю інформацію про вакцинацію.
"Це фактично маленький безвіз, який дозволить нашим громадянам подорожувати до ЄС", - переконана віцепрем'єрка з питань євроінтеграції України Ольга Стефанішина.
Водночас, навіть маючи ковід-сертифікат, перед поїздкою за кордон треба уточнити умови вїзду на сайті МЗС країни, тому що вони часто змінюються.
Хоча наразі є питання, чи будуть визнавати у ЄС вакцинацію китайським препаратом Коронавак.
Не один, а два сертифікати
У додатку "Дія" генеруватиметься не один, а два ковід-сертифікати. Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, один - міжнародний, для подорожей за кордон. Він міститиме більше медичної інформації.
"Інший сертифікат - внутрішній. Тут менше медичної інформації та є фото користувача. Його за потреби можна буде використовувати всередині країни у випадку посилення епідемічних обмежень", - додав Федоров на пресконференції.
У Мінцифри обіцяють, що більшість українців зможуть без проблем згенерувати сертифікати.
Згенерувати міжнародний сертифікат вакцинації можна буде на порталі дія і видрукувати QR-код. Таку опцію обіцяють у найближчі тижні.
Це зроблять для зручності людей похилого віку, а також для перестрахування у випадку, якщо не буде інтернету.
Наразі такі сертифікати вже мають кілька тисяч українців з телефонами iPhone, які взяли участь у тестуванні системи у липні.
Що таке COVID-сертифікат
ковід-сертифікат - це цифровий документ, в якому має бути інформація про вакцинацію і з яким стануть можливі подорожі до ЄС.
Для отримання сертифіката потрібно пройти повний курс щеплення від коронавірусу і завантажити застосунок "Дія".
Таким буде алгоритм завантаження сертифіката, як тільки він запрацює:
✅ В оновленій версії застосунку треба натиснути "Послуги"
✅Обрати "COVID-сертифікат"
✅Підписати Дія.Підписом заяву на передання даних з Електронної системи охорони здоров'я до Дії
✅Натиснути "Отримати сертифікат"
✅COVID-сертифікат з'явиться у вашому смартфоні.
Перевірити дійсність можна буде за QR-кодом.
Сертифікат захищений цифровим підписом і його неможливо підробити. Такі сертифікати вимагають в аеропортах. У деяких країнах ковід-сертифікати вимагають у ресторанах та інших закладах для дозвілля.
Рішення Єврокомісії лише підтверджує відповідність українського ковід-сертифікату стандартам ЄС. Чи визнавати його - кожна країна ухвалює самостійно.
Тому при плануванні подорожі за кордон варто ознайомитися з правилами в'їзду до кожної країни, які доступні на сайтах МЗС України та Єврокомісії. Ці правила змінюється дуже часто.
Більшість країн для в'їзду крім ковід-сертифікату вимагають ще заповнення спеціальної форми.
Наразі є прописані терміни актуальності сертифікатів відповідно до міжнародних вимог. У більшості країн ви можете його показувати протягом 180 днів. Ці строки можуть змінюватися в залежності від даних медичних досліджень і відрізнятися залежно від країни.
Чи дійсний паперовий сертифікат
Електронний ковід-сертифікат та паперовий, який кілька місяців вже виписують українські сімейні лікарі - це різні речі.
Паперовий сертифікат з мокрими печатками - це документ, хоча на рівні ЄС його офіційно не визнають. Попри те, що низка країн і ухвалили рішення приймати його як підтвердження вакцинації.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запевнив, що паперові сертифікати дійсні і можуть використовуватися як аналоги цифровим.