"Російсько-українським відносинам хана". Як "Путін - х..о!" від військових розлютило Скабеєву

20 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Одна з найвпливовіших російських журналістів і авторка щоденної програми "60 хвилин" Ольга Скабеєва гнівно у прямому ефірі прокоментувала відео з репетиції параду у Києві до Дня Незалежності.

На численних відео в інтернеті українські десантники під час репетиції співають відому образливу фанатську кричалку "Путін - х…о!"

Численні очевидці події підтверджують, що військові 18 серпня співали саме цю пісню.

Хоча журналісти сумніваються, що відео не є наслідком монтажу і накладання пісні у виконанні футбольних уболівальників на відео репетиції.

У будь-якому разі, в автентичність відео повірили російські журналісти.

"Російсько-українським відносинам після цієї пісні на параді українських військових хана", - гнівно заявила пані Скабеєва в ефірі одного з головних вечірніх політичних шоу Росії.

При цьому вона показала кілька секунд відео з українськими військовими, але не дала звуку.

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Вона також не назвала, що саме кричали військові, але додала, що цю кричалку можна легко знайти в інтернеті.

Але все ж натякнула, що це образа президента Володимира Путіна.

"Якщо всіх, хто образив президента Росії і всіх нас прямо зараз не знайдуть і не покарають… наслідки будуть", - заявила Скабеєва.

На що відомий український журналіст Юрій Бутусов, як і багато його колег, прокоментували, що стосункам України та Росії "хана" ще від початку анексії Криму та війни на Донбасі.

Раніше Росія вимагала від УЄФА покарати українських фанатів за непристойну кричалку про президента РФ Володимира Путіна.

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Саме цю кричалку "Путін - х..о!" фанати вигукували під час матчу між Україною та Північною Македонією на Євро-2020, де Україна виграла 2:1.

Гасло стало надзвичайно популярною серед українських уболівальників після початку війни на Донбасі та анексії Криму. Вважається, що його першими виконали фанати харківського "Металіста" у 2014 році.