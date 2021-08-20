В Херсоні впав гігантський флагшток з тризубом, який мали відкрити до Дня Незалежності

50 хвилин(и) тому

Автор фото, Pavlo Tkachenko

У центральному парку Херсону впав флагшток, на якому до Дня Незалежності мали підняти найбільший в області прапор України.

Як повідомив місцевий активіст Віталій Богданов, конструкція впала просто на автомобіль Lexus, який належав заступнику директора департаменту розвитку інфраструктури ХОДА, що відповідав за організацію роботи підрядників.

Йому вдалося вискочити з автівки.

Автор фото, Виталий Богданов

Херсонська міська рада анонсувала встановлення найбільшого на Херсонщині прапора України біля Херсонської обласної наукової бібліотеки. Розмір прапора 12×18 метрів.

На цьому місці був флагшток, але його вирішили замінити на вищий на честь 30-ї річниці незалежності України.

Автор фото, miskrada.kherson.ua

Урочисто піднімати прапор мали 23 серпня за участі міського та обласного керівництва, курсантів морської Академії, прикордонників та пластунів.

У соцмережах вже назвали флагшток, який упав, "пам'ятником херсонської корупції". Таким чином місцеві мешканці натякають, що на будівництві "відмили" гроші, а також не були дотримані відповідні будівельні норми.

За попередніми даними, його встановлення могло коштувати два мільйони гривень.

Найбільші і рекордні

Міська влада і чиновники люблять відкривати найбільші інсталяції державних символів України.

Користувачі соцмереж обурюються, що таким чином відмиваються державні мільярди.

Найбільший флагшток України встановили минулого року у Києві за кошти меценатів. Його висота близько 90 метрів, вага - 32 тонни. Розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.

Цього року, як повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, на флагштоку демонтували старий і встановили новий тризуб з поворотним механізмом.

А на полі у селі Велика Олександрівка Бориспільського району Київської області цьогоріч висіяли велетенський тризуб. Його площа 33851,4 кв м. Це стало національним рекордом України у категорії "Наука і Технології".

Автор фото, DigitalField