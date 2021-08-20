Зірка фільму "Вбити Білла" Чиба помер від ковіду

2 годин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Квентін Тарантіно (ліворуч) та Сонні Чиба

Японський актор і майстер східних бойових мистецтв Сонні Чиба помер у віці 82 роки від ускладнень, пов'язаних з коронавірусом.

Чиба був зіркою в Японії, але західній публіці він відомий за роллю майстра мечів у фільмі Квентіна Тарантіно "Убити Білла".

Телекар'єра Сонні Чиба тривала п'ять десятиліть, включаючи трилогію "Вуличний боєць" 1970-х років та фільм "Форсаж: Токійський дрейф" 2006 року.

Агент актора Тімоті Біл описав його як "скромну, турботливу і доброзичливу людину".

Віддаючи шану актору в інтернеті, актор Mortal Kombat Льюїс Тан написав: "Справжня бойова легенда. Ваші фільми вічні, а ваша енергія - натхнення".

Академія кіномистецтв і наук, яка відповідає за вручення премії "Оскар", також заявила, що він "легенда", яка "поєднала стійкість з глибиною".

Чиба вивчав бойові мистецтва впродовж 1960-х років, досягши успіхів у карате. Слідом за Брюсом Лі він отримав ролі в японських фільмах та серіалах, у тому числі зі впливовою кіностудією Toei.

Популярність Сонні Чиба здобув за межами своєї країни у "Вуличному бійці" як безжальний найманець бойових мистецтв та антигерой Такума Цуругі.

"Для мене найприємніша роль - це поганий хлопець", - сказав актор в інтерв'ю у 2007 році.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сонні Чиба (крайній зліва) разом з Квентіном Тарантіно та іншими членами команди на презентації "Убити Білла" у 2003 році

Телезірка потрапила в поле зору молодого Тарантіно, і майже через 30 років режисер дав йому роль Хатторі Ханцо у першому фільмі "Убити Білла" 2003 року.

Популярним персонажем був колишній самурай, сушист, який повернувся, щоб нагострити меча для нареченої, яку зіграла Ума Турман.

Він повторно зіграв свою роль у фільмі "Убити Білла - 2". Чиба також з'явився у фільмі Кінджі Фукасаку "Королівська битва 2" у 2003 році, а також у фільмі Джастіна Ліна "Форсаж".