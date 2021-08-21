Новий фільм про Бонда вийде на екрани 28 вересня

25 хвилин(и) тому

Автор фото, DANJAQ, LLC/MGM/UNIVERSAL PICTURES

Світова прем'єра нового фільму про пригоди Джеймса Бонда "Не час помирати" відбудеться 28 вересня у лондонському Альберт-голі,

"Продюсери Майкл Вілсон, Барбара Брокколі та режисер Кері Джоджі Фукунага приєднаються до Деніела Крейга на червоній доріжці", - йдеться у повідомленні в офіційному Twitter стрічки.

30 вересня фільм з'явиться на екранах кінотеатрів.

Спочатку фільм мав вийти у квітні 2020 року, але дату релізу неодноразово переносили через пандемію.

Фанати бондіани закликали випустити новий фільм у цифровому форматі, а не чекати слушного часу для прем'єри.

"Не час помирати" - 25-й фільм про Джеймса Бонда. Деніел Крейг зіграв у ньому агента 007 востаннє.

Напередодні журнал Variety повідомив, що Крейг цього року став найдорожчим актором Голлівуду.

За інформацією видання, він заробив понад 100 млн доларів за два сиквели до стрічки "Ножі наголо" (Knives Out) 2019 року.

Стрімінговий сервіс Netflix, що купив права на обидва фільми, компенсував Крейгу гонорар, який він отримав би, якби продовження показували лише у кінотеатрах.