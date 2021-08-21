Хатня робітниця Брітні Спірс поскаржилася на неї в поліцію

1 година тому

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Влада округу Вентура у Каліфорнії розслідує справу про побиття щодо попзірки Брітні Спірс. На співачку поскаржилася жінка, яка працює в її будинку.

Інцидент стався під час сварки: Спірс нібито грубо вирвала з рук жінки мобільний телефон.

За законами штату, будь-який навмисний та небажаний дотик до людини, за винятком обумовлених випадків, передбачає кримінальну відповідальність.

Після розгляду матеріали передадуть в прокуратуру де вирішать, чи притягнути 39-річну зірку до відповідальності.

Адвокат Спірс Метью Розенгарт в електронному листі ВВС назвав інцидент роздутим. Він зазначив, що його клієнтка не вдарила хатню робітницю та не завдала їй травм. За його словами, була лише словесна суперечка.

Юрист висловив задоволення тим, що офіс шерифа класифікував поведінку Спірс як незначну провину та визнав відсутність фізичної шкоди.

Метью Розенгарт, до послуг якого Спірс звернулась у липні, веде справу про скасування опікунства над нею її батька Джеймі Спірса, яке той отримав 13 років тому.

У червні цього року співачка вимагала зняти опікунство та заявила, що відповідальні за нього люди мають сидіти у в`язниці.

13 серпня Джеймі Спірс відмовився від опікунства над донькою.

Статки Брітні Спірс оцінюють приблизно у 60 мільйонів доларів.