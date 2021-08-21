В Україні запрацювали електронні ковід-сертифікати. Поки що для iOS

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Приблизно так виглядає і український ковід-сертифікат у смартфоні

Власники смартфонів з операційною системою iOS, які пройшли повний курс вакцинації, можуть згенерувати свій ковід-сертифікат у застосунку "Дія", повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Власникам гаджетів на Android послуга поки недоступна. Треба почекати, поки оновлення застосунку "Дія" стане доступний у Google Play.

Сертифікат дійсний протягом 180 днів.

Журналістам ВВС News Україна вдалося підвантажити ковід-сертифікат у смартфоні. Як це зробити і які його переваги - читайте нижче.

Для отримання електронного ковід-сертифіката треба оновити "Дію" до версії 3.0.12.

Якщо ви раніше реєструвалися на бета-тест, то треба видалити тестову версію "Дії" та оновити застосунок в App Store.

Для того, щоб згенерувати сертифікат треба зайти в меню "Послуги", обрати розділ "COVID-сертифікати", натиснути "Отримати сертифікат" і підписати запит за допомогою електронного підпису ("Дія.Підпис").

Цей підпис можна створити в додатку, якщо у людини є закордонний паспорт або ID-карта.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Так виглядає український ковід-сертифікат у застосунку "Дія"

Європейський Союз 20 серпня офіційно визнав, що українські електронні ковід-сертифікати у застосунку "Дія" відповідають європейським.

Цифровий ковід-сертифікат уможливить подорожі українців за кордон, адже міститиме всю інформацію про вакцинацію.

"Це фактично маленький безвіз, який дозволить нашим громадянам подорожувати до ЄС", - переконана віцепрем'єрка з питань євроінтеграції України Ольга Стефанішина.

Водночас, навіть маючи ковід-сертифікат, перед поїздкою за кордон треба уточнити умови вїзду на сайті МЗС країни, тому що вони часто змінюються.

Хоча наразі є питання, чи будуть визнавати у ЄС вакцинацію китайським препаратом Коронавак.

Не один, а два сертифікати

У додатку "Дія" генеруватиметься не один, а два ковід-сертифікати з QR-кодом. Один з них - міжнародний, для подорожей за кордон. Він міститиме більше медичної інформації, зокрема, назву препарату, яким вас щепили.

Інший сертифікат - внутрішній. Тут менше медичної інформації та є фото користувача. Його за потреби можна буде використовувати всередині країни у випадку посилення епідемічних обмежень", - додав Федоров на пресконференції 20 серпня.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Так виглядає внутрішній ковід-сертифікат. Тут прямо не вказана інформація про вакцину, якою ви щепилися

У Мінцифри обіцяють, що більшість українців зможуть без проблем згенерувати сертифікати.

Згенерувати міжнародний сертифікат вакцинації можна буде на порталі дія і видрукувати QR-код. Таку опцію обіцяють у найближчі тижні.

Це зроблять для зручності людей похилого віку, а також для перестрахування у випадку, якщо не буде інтернету.

Сертифікати вже мають кілька тисяч українців з телефонами iPhone, які взяли участь у тестуванні системи у липні.

Що таке COVID-сертифікат

Ковід-сертифікат - це цифровий документ, в якому має бути інформація про вакцинацію і з яким стануть можливі подорожі до ЄС.

Електронний сертифікат захищений цифровим підписом і його неможливо підробити. Міжнародний сертифіка перевіряють при в'їзді до іншої країни.

Більшість країн для в'їзду крім ковід-сертифікату вимагають ще заповнення спеціальної форми.

Наразі є прописані терміни актуальності сертифікатів відповідно до міжнародних вимог. У більшості країн ви можете його показувати протягом 180 днів. Ці строки можуть змінюватися в залежності від даних медичних досліджень і відрізнятися залежно від країни.

Чи дійсний паперовий сертифікат

Електронний ковід-сертифікат та паперовий, який кілька місяців вже виписують українські сімейні лікарі - це різні речі.

Автор фото, Getty Images

Паперовий сертифікат з мокрими печатками - це документ, хоча на рівні ЄС його офіційно не визнають. Попри те, що низка країн і ухвалили рішення приймати його як підтвердження вакцинації.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запевнив, що паперові сертифікати дійсні і можуть використовуватися як аналоги цифровим.