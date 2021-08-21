Греція звела 40 км стіни на кордоні з Туреччиною. Стримувати афганських мігрантів

1 година тому

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Греція встановила 40-кілометрову огорожу і систему відеоспостереження на кордоні з Туреччиною, побоюючись можливого напливу мігрантів з Афганістану.

"Ми не можемо просто чекати можливих наслідків, - сказав міністр захисту громадян Греції Михаліс Хрисохоїдіс під час візиту в регіон Еврос в п'ятницю. - Наші кордони залишаться недоторканними".

Раніше Туреччина закликала європейські країни подбати про афганських мігрантів.

У телефонній розмові з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган сказав, що різке збільшення числа людей, що залишають Афганістан, може стати серйозною проблемою для всіх.

"Нова хвиля міграції неминуча, якщо не буде вжито необхідних заходів в Афганістані та Ірані", - заявив Ердоган.

Швидке захоплення Афганістану бойовиками руху "Талібан" змусив багатьох афганців покинути країну, зокрема і нелегально.

За словами Хрисохоїдіса, афганська криза створила нові передумови для збільшення потоку нелегальних мігрантів до Європи.

Грецький форпост

У 2015 році Греція першою з країн Євросоюзу зіткнулася з міграційним кризою. Тоді понад мільйон людей, які втікали від війни на Близькому Сході, перебралися з Туреччини до Євросоюзу.

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Більшість біженців виїхало далі на північ в інші країни Європи, але близько 60 тисяч людей залишилися в Греції.

Зараз грецька влада попереджає, що готова відправити назад всіх афганців, які спробують нелегально проникнути в країну.

Минулого року Афіни тимчасово заблокували подачу заяв про надання притулку, після того, як Ердоган заявив, що Туреччина відкрила мігрантам двері для в'їзду в ЄС.

Прем'єр Міцотакіс у відповідь заявив, що Греція посилила сухопутний кордон з Туреччиною в районі Евроса "до максимуму".