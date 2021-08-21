Росія покарала керівника МЗС України санкціями. Через що

47 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дмитро Кулеба каже, що Росії "допекло", раз внесли його до санкційного списку

Росія запровадила санкції проти міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова. Про це йдеться в тексті постанови уряду Російської Федерації від 20 серпня.

Міністерство закордонних справ України вже висловило протест проти розширення переліку українських фізичних осіб, щодо яких Росія запровадила санкції.

Олексій Данілов назвав санкції найкращим подарунком до 30-річчя незалежності України.

А Дмитро Кулеба вважає таке рішення помстою Росії за саміт "Кримської платформи", який стартує в Києві вже у понеділок, 23 серпня.

Водночас користувачі соцмереж припускають, що може бути ще одна причина такого рішення з боку Росії - репетиція параду і пісня, яку там виконували.

Хто потрапив під санкції

Напередодні стало відомо, що Росія ввела санкції проти Дмитра Кулеби, його заступниці Еміне Джапарової, радника міністра енергетики Германа Галущенка Лани Зеркаль, уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової і позафракційного депутата парламенту Олександра Дубінського.

Про це йдеться у тексті постанови №1370 від 20 серпня, опублікованій на сайті російського інтернет-порталу правової інформації.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Один з плакатів на акції на підтримку територіальної цілісності України

До санкційного списку також потрапив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, депутати від фракції "Слуга народу" Єлизавета Богуцька, Максим Бужанський, Ірина Верещук і депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Провокація" перед самітом

Міністерство закордонних справ України висловило протест проти розширення санкційного списку від 1 листопада 2018 року.

Цього разу до списку увійшли не лише парламентарі, але й дипломати.

"Розглядаємо такі агресивні дії Росії як кроки відчаю від провальної роботи російської дипломатії на міжнародній арені, провокацію напередодні інавгураційного саміту Кримської платформи", - йдеться у повідомленні МЗС

У міністерстві підкреслили, що Україна продовжить робити усе, щоби припинити окупацію Росії та відновити суверенітет і територіальну цілісність України.

Українська сторона також зазначає, що на санкції може бути відповідь.

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що сакції з боку Росії для нього "найвища відзнака і найкраща оцінка нашої спільної роботи у відстоюванні національних інтересів нашої держави".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Олексій Данілов вважає санкції з боку РФ найвищою відзнакою

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба підкреслив, що зазвичай міністрів закордонних справ санкціями намагаються не чіпати, щоб зберігати бодай якийсь канал для діалогу.

"Але тут їм геть допекло. Росія обіцяла, що помститься за Кримську платформу. І Росія помстилася мені", - написав міністр у Facebook.

І додав, що такими діями Росії не вдасться зупинити усіх політиків і активістів в Україні і за кордоном, кого об'єднала Кримська платформа.

"Путін - х..о!"

Водночас журналіст Сергій Сидоренко припускає, що санкції щодо очільника українського МЗС мають й інші причини, окрім "Кримської платформи".

"А ось і обіцяна отвєточка за пісні на репетиції параду. Переконаний, що підняття санкцій до рівня очільника МЗС, яке є майже неприпустимим у міжнародних відносинах, бо обриває канали комунікації - мало й іншу причину, крім платформи", - написав він у Facebook.

Напередодні в українських соцмережах стало вірусним відео, на якому українські десантники під час репетиції параду до Дня Незалежності співають відому образливу фанатську кричалку "Путін - х…о!".

Автор фото, УНІАН

Пісня стала надзвичайно популярною серед українських уболівальників після початку війни на Донбасі та анексії Криму.

Численні очевидці події підтверджують, що військові 18 серпня співали саме цю пісню. Хоча журналісти сумніваються, чи відео не є наслідком монтажу.

Це відео у прямому ефірі гнівно прокоментувала одна з найвпливовіших російських журналістів Ольга Скабеєва.

"Якщо всіх, хто образив президента Росії і всіх нас прямо зараз не знайдуть і не покарають… наслідки будуть", - заявила Скабеєва. І додала, що після цієї пісні російсько-українським відносинам "хана".

На що відомий український журналіст Юрій Бутусов, як і багато його колег, прокоментували, що стосункам України та Росії "хана" ще від початку анексії Криму та війни на Донбасі.

Що таке Кримська платформа

Кримська платформа - це саміт, який відбудеться у Києві 23 серпня.

За задумом Києва, Кримська платформа діятиме постійно, аж до повернення Криму до складу України.

Автор фото, МЗС

Ініціатори також вважають, що учасники Кримської платформи мають змусити Росію сісти за стіл переговорів для обговорення мирного процесу деокупації.

Участь у першому саміті візьмуть 44 держави. 14 з них будуть представлені на рівні президентів та голів урядів. Відмовився надіслати представників лише Азербайджан, який має гарні стосунки з Україною. Це стало одним з головних розчарувань для Києва.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров вже назвав саміт Кримської платформи шабашем, на якому "Захід продовжить плекати неонацистські, расистські настрої сучасної української влади".