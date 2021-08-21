OnlyFans відмовиться від порно. Користувачі - проти

37 хвилин(и) тому

Автор фото, Tezza Williams Підпис до фото, Теззі Вільямсу OnlyFans допомагає розрахуватися з боргами

Британський сервіс Onlyfans з жовтня заборонить користувачам публікувати порнографічний контент.

Оголені фото та відео повністю не приберуть, але щодо них діятимуть суворіші обмеження.

Такі зміни пов'язані з "дедалі більшим тиском" на OnlyFans з боку банківських партнерів та постачальників платіжних послуг.

Автори еротичного матеріалу та секс-працівники заявили ВВС, що вважають нововведення "ударом в обличчя".

"Це наш заробіток"

22-річному Теззі Вільямсу з Бірмінгема OnlyFans допомагає розрахуватися з боргами. Він зі своїм бойфрендом створює для платформи відвертий контент.

За його словами, цього місяця він заробив тут близько 4 тисяч фунтів.

Теззі має ще одну робота, але хвилюється за своїх друзів на OnlyFans, які не мають постійного доходу.

"Це стане ударом в обличчя", - сказав він ВВС.

"Стосовно секс-працівників існує масова стигма, якої просто не повинно бути".

"Ми робимо свою роботу, не виходячи зі спальні. Це дає нам засоби до існування та може допомогти людям відмовитися від наркотиків, забрати їх з вулиць".

"[Створення порно] допомагає людям, а вони хочуть це заборонити".

OnlyFans з'явився у 2016 році, сервіс дозволяє авторам ділитися матеріалами та отримувати щомісячні виплати від підписників.

Хоч OnlyFans більше позиціює себе як сервіс для музикантів, фітнес-інструкторів та кухарів, під час пандемії сайт став популярним майданчиком еротичного контенту та способом заробітку для працівників секс-індустрії.

Сервіс стягує з авторів комісію у розмірі 20%.

Зараз платформа має понад 130 млн користувачів.

OnlyFans сподівається, що заборона порно зробить його більш привабливим для інвесторів та розширить аудиторію.

"Щоб забезпечити довгострокову стабільність нашої платформи та зберегти спільноту авторів і фанатів, ми повинні розвивати наші правила щодо контенту", - йдеться в заяві компанії.

"Бронежилет" для секс-працівників

22-річна Лів МакКлелланд - ще одна користувачка OnlyFans, яку непокоять нові обмеження.

Вона каже, що їй більше нема де продавати свій відвертий контент.

І додає, що OnlyFans - це "бронежилет" для багатьох секс-працівників, "особливо коли контент дуже інтимний, і ви почуваєтесь вразливими".

Автор фото, Liv McClelland Підпис до фото, Лів змирилася з тим, що втратить гроші

Лів каже, що вона не стала б зустрічатися з жодним зі своїх підписників на OnlyFans, адже "можна натрапити на психа", і "що завгодно може статися".

"У мене є дитина. І ця робота, безперечно, надає фінансову підтримку".

Однак інша користувачка OnlyFans сказала BBC, що заборона "не має великого значення", оскільки існує безліч інших сайтів.

"Люди заробляли на порно і до OnlyFans", - каже вона.

У червні BBC виявила, що діти молодше 18 років продають на OnlyFans відверті відео, хоча публікація дитячих непристойних зображень є незаконною.

У відповідь OnlyFans заявила, що заблокувала всі акаунти порушників.