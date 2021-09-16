Вибори в Росії. Справжнє шоу, в яке пускають не всіх
У Росії починаються вибори до Державної думи, а також місцевих рад.
Багато опозиційних кандидатів не допустили до виборів. Деяких змусили виїхати за кордон.
Однак російська влада запевнює, що вибори у країні демократичні і ніяких переваг для пропутінських партій на них не створювали.
Кореспондент ВВС Стів Розенберг поїхав до Сибіру і Болгарії, щоб поспілкуватися з тими, кому не дозволили взяти участь у передвиборчих перегонах.
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