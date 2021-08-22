Ще 31 українця евакуювали з Кабулу. "Понад 100" залишаються в Афганістані

43 хвилин(и) тому

Автор фото, President.gov.ua

Український військово-транспортний літак Іл-76МД вивіз із захопленого талібами Кабулу 83 людини. Серед них - 31 українець.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter.

Автор фото, President.gov.ua

У Борисполі літак зустрічали міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Як повідомив Дмитро Кулеба у Facebook, серед евакуйованих - "громадяни України, журналісти Wall Street Journal і Радіо Свобода, які були в найбільшій небезпеці, діти, жінки (одна з них на восьмому місяці вагітності)".

"Своїх Україна не кидає"

Автор фото, facebook.com/dmytro.kuleba

"Особливо був радий бачити одного з 12 українців, які застрягли на військовій базі під Кабулом. Саме з ним я говорив телефоном і обіцяв, що ми їх витягнемо. Усіх їх ми повернули додому.

Саме про них росіяни розганяли фейк, що Україна їх кинула. Але ми дотрималися обіцянки, тому що своїх Україна не кидає", - також додав міністр.

Дмитро Кулеба твердить, що нині триває робота над поверненням додому решти українців, які хочуть евакуюватися з Афганістану.

Водночас, як повідомив голова президентського Офісу Андрій Єрмак, там залишаються ще "понад 100 українців", операція з евакуації яких буде відбуватися "найближчими днями".

"Навіть у бойовиках в кіно ми такого не бачили", - описав цю евакуацію Андрій Єрмак, і пообіцяв згодом оприлюднити відео.

Тиждень тому до України з Афганістану евакуювали 79 громадян з шести країн - України (8 громадян), Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.