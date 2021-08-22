Центр Києва перекриють до кінця свят

14 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Від вечора 22 липня до завершення святкових заходів, пов'язаних із Днем прапора та Днем незалежності, в столиці перекриють низку центральних вулиць, а громадський транспорт працюватиме з обмеженнями.

Про це повідомили у КМДА.

Автор фото, kyivcity.gov.ua/

Зокрема, вже від 22:00 22 серпня і до завершення урочистостей 24 серпня зупинять рух на Петрівській алеї та на Парковій дорозі від Петрівської алеї до Аскольдової могили.

Але більшість обмежень почнеться із 6:00 ранку 23 серпня. Зокрема, перекриють ділянки або цілі вулиці в центрі міста - на Грушевського, Липській, Шовковичній, Володимирській, Ярославовому Валу, Малій Житомирській, Лисенка, Богдана Хмельницького.

Окрім цього, обмежать рух від мосту Метро по Набережному шосе до Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, Дніпровського узвозу, на вулицях Івана Мазепи, Лаврській, Старонаводницькій та на Хрещатику і Майдані незалежності.

23 серпня закриють вхід та вихід станції метро "Золоті ворота", а рух тролейбусів та автобусів, маршрути яких проходять через центр, може бути обмежений чи припинений.