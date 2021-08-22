Біженка з Афганістану народила в літаку США під час евакуації

US forces take a mother and new born baby for medical attention after the women gave birth on an evacuation flight from Afghanistan

Автор фото, US Air Mobility Command

Афганська жінка народила дитину на борту евакуаційного рейсу повітряних сил США з Кабула. Про це повідомляє команда повітряної мобільності Сполучених Штатів у своєму Twitter.

Перейми почалися під час польоту.

У якийсь момент у жінки виникли "ускладнення", йдеться в повідомленні. Пілоту довелося знизити висоту, щоб у салоні літака піднявся тиск. Це "допомогло стабілізувати ситуацію та врятувати життя матері".

Щойно літак приземлився на авіабазі Рамштайн у Німеччині, військові медики зайшли в салон і прийняли у жінки пологи просто на борту літака. Після цього її разом з немовлям відвезли до найближчого медичного закладу.

Мати і дитина почуваються добре.

Тисячі афганців наразі перебувають біля стін міжнародного аеропорту Кабула. Вони намагаються втекти з країни після того, як таліби захопили столицю Афганістану.

Аеропорт зараз контролюють сили США.

У суботу Білий дім повідомив, що на цей час американські літаки вивезли звідти близько 17 тисяч людей.

Президент США Джо Байден призначив 31 серпня кінцевим терміном для виведення всіх американських військ з країни.

Однак кілька країн вимагають подовження цього терміну, аби допомогти безпечно евакуювати своїх громадян й афганців, що працювали в західних агенціях.

Є побоювання, що вони можуть стати жертвами переслідувань з боку талібів.

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