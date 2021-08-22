Біженка з Афганістану народила в літаку США під час евакуації

14 хвилин(и) тому

Автор фото, US Air Mobility Command

Афганська жінка народила дитину на борту евакуаційного рейсу повітряних сил США з Кабула. Про це повідомляє команда повітряної мобільності Сполучених Штатів у своєму Twitter.

Перейми почалися під час польоту.

У якийсь момент у жінки виникли "ускладнення", йдеться в повідомленні. Пілоту довелося знизити висоту, щоб у салоні літака піднявся тиск. Це "допомогло стабілізувати ситуацію та врятувати життя матері".

Щойно літак приземлився на авіабазі Рамштайн у Німеччині, військові медики зайшли в салон і прийняли у жінки пологи просто на борту літака. Після цього її разом з немовлям відвезли до найближчого медичного закладу.

Мати і дитина почуваються добре.

Тисячі афганців наразі перебувають біля стін міжнародного аеропорту Кабула. Вони намагаються втекти з країни після того, як таліби захопили столицю Афганістану.

Аеропорт зараз контролюють сили США.

У суботу Білий дім повідомив, що на цей час американські літаки вивезли звідти близько 17 тисяч людей.

Президент США Джо Байден призначив 31 серпня кінцевим терміном для виведення всіх американських військ з країни.

Однак кілька країн вимагають подовження цього терміну, аби допомогти безпечно евакуювати своїх громадян й афганців, що працювали в західних агенціях.

Є побоювання, що вони можуть стати жертвами переслідувань з боку талібів.