У Києві стартував саміт "Кримська платформа". Чого від нього чекати?

1 година тому

Автор фото, Офіс президента/Facebook

У понеділок в Києві почалася найбільша міжнародна подія за час незалежності - форум "Кримська платформа". На ньому українська влада сподівається обговорити шляхи повернення півострова, анексованого Росією.

У конференції беруть участь урядові делегації аж 45 країн: США, всіх членів ЄС, Грузії, Молдови, Туреччини, Північної Македонії, Австралії, Нової Зеландії, Японії, Канади, Ісландії. Серед них будуть дев'ять президентів, чотири прем'єр-міністри, 14 голів МЗС, а також інші політики і посли.

Таким чином, в саміті беруть участь всі країни ЄС і НАТО, країни G7 в повному складі та країни Нормандського формату за винятком РФ.

Українська влада розраховує, що "Кримська платформа" стане постійним майданчиком, який допоможе з часом повернути Крим.

Однак Росія висловлювала протест проти проведення саміту: незадовго до його початку Москва запровадила персональні санкції проти голови МЗС України Дмитра Кулеби і секретаря РНБО Олексія Данилова.

Саміт розпочався з виконання співачкою Джамалою пісні "1944", з якою вона перемогла на Євробаченні.

Згодом зі зверненням до учасників форуму виступив президент Володимир Зеленський.

Автор фото, Офіс президента/Facebook

"Зі всесвітнього курорту Крим перетворився на військову базу... на територію, де грубо і системно порушують права та свободи людини", - заявив він.

"Нам потрібна дієва підтримка на міжнародному рівні, на новому рівні", - сказав він учасникам форуму.

"Ми не проводимо цей саміт заради самого саміту, питання Криму не повинно зникнути з міжнародного порядку денного", - додав Зеленський.

Що таке "Кримська платформа"

"Кримську платформу" її автори називають "консультативно-комунікаційним механізмом". Після запуску вона має діяти як цілий комплекс заходів на різних рівнях, що будуть об'єднані цілями, прописаними у "Кримській декларації" - документі, який планують ухвалити на саміті.

Йдеться, приміром, про принципи невизнання приналежності Криму до Росії, про посилення санкцій проти неї, про захист прав людини в Криму, про забезпечення безпеки в Азовсько-Чорноморському регіоні чи про "подолання негативних економічних та екологічних наслідків окупації".

Автори "Кримської платформи" вважають, що під її "парасолькою" вміститься практично все.

Докладніше про захід читайте у статті "Кримська платформа: що це і як Москва протидіяла "русофобському шабашу" Зеленського".