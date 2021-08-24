Помер ексголова КМДА Володимир Бондаренко

45 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Помер колишній депутат Верховної Ради та колишній голова Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко

Про це повідомили у Facebook депутатка Київради Тетяна Меліхова та ексдепутат Олесь Доній.

"Пішла з життя близька мені людина - Володимир Дмитрович Бондаренко. Патріот України, Народний депутат України, депутат Київради декількох скликань... Все неможливо перелічити. Надійний друг, гарний сім'янин. Співчуваю родині. Сумую", - написала Меліхова.

Бондаренко було 68 років.

Він мав майже 30 років досвіду в українській політиці. Багато років був соратником Юлії Тимошенко та членом її політичної сили "Батьківщина"

Бондаренко був депутатом парламенту II, III, IV, VI та VII скликань.

Він очолював КМДА з 7 березня по 25 червня 2014 року.

У 2014 році він балотував в мери Києва, але вибори не виграв, ставши депутатом Київської міської ради VII скликання.