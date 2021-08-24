Рада попередньо схвалила Великий герб Зеленського

15 хвилин(и) тому

Верховна Рада в першому читанні схвалила проєкт Великого герба, який запропонував затвердити законом Володимир Зеленський.

Документ затвердили на позачерговому засіданні парламенту після урочистого засідання до Дня незалежності. За нього проголосували 257 депутатів.

"Ще далеко не всі воріженьки, як роса на сонці (згинули - ред.), але ми точно не забули, якого ми роду, а отже нам точно усміхнеться доля. А наша доля - це наш герб, вона закарбована тисячу років тому на тризубі великого князя Володимира", - перефразував слова українського державного гімну Зеленський на урочистому засіданні перед голосуванням.

Щоб законопроєкт ухвалили в цілому, згідно з Конституцією, закон про Великий герб мають у парламенті підтримати не менше 300 депутатів, що потребує дуже широкого компромісу.

Відтак після першого читання законопроєкт ще будуть доопрацьовувати.

Яким має бути Великий герб?

Президент вніс законопроєкт про Великий герб до парламенту 28 червня. Цим документом він пропонує затвердити варіант із галицьким левом та гербом запорізького козацтва, розроблений ще у 2009 році.

Тоді проєкт навіть затверджував уряд за результатами конкурсу, але для остаточного прийняття забракло голосів у Верховній Раді.

Підпис до фото, Варіант Великого гербу, який пропонує ухвалити Володимир Зеленський

Пристрасті довкола гербу

Наразі Великого герба в України немає - за 29 років незалежності його так і не змогли затвердити.

Ця спроба стала четвертою. Перший конкурс на герб оголошували ще у 1993 році.

Розмови щодо необхідності ухвалення Великого герба давно викликають суперечки: чимало фахівців та політиків вважають, що Україні вже не потрібен Великий герб, а його функції цілком може виконувати чинний малий герб - тризуб.

"В 1996 році, коли ухвалювалась Конституція, через комуністів та соціалістів ніяк не проходила стаття про державні символи. Щоб їм догодити, вигадали, що буде потім Великий герб і буде їм серпів та молотків", - розповідав раніше у розмові з BBC News Україна художник і геральдист Олекса Руденко.

"Сенсу в затверджені Великого герба дійсно немає. Час, коли це можна було зробити безболісно, вже минув. Існуюча символіка сприйнята країною й себе виправдала", - погоджувався голова журі, яке раніше обрало проєкт великого герба, Андрій Гречило.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Останнім часом в Офісі президента використовували проєкт Великого герба, який переміг на одному з попередніх конкурсів

Володимир Зеленський, судячи з усього, вважає інакше.

"Всі ці роки існує тільки одне незакрите питання, єдиний державний символ, який прямо передбачений конституцією і якого досі не існує - це Великий герб України", - заявив президент під час виступу у Верховній Раді.

За його словами, тема Великого герба викликає багато суперечок, але "у рік 30-ліття незалежності і 25-ліття Конституції потрібно у цьому питанні нарешті поставити крапку".