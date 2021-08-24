Небувалі кадри: гігантська сейшельська черепаха виявилась хижаком

29 хвилин(и) тому

Автор фото, Justin Gerlach/University of Cambridge Підпис до фото, Це перший зафіксований випадок, коли представник цього виду тварин полює на іншу живу істоту

Гігантських черепах, що мешкають на Сейшельських островах, досі вважали виключно травоїдними тваринами. Тепер з'ясувалося, що це не так.

На відео, знятому на курортному острові Фрегат в липні 2020 року, самка черепахи повільно насувається на пташеня крячки, що не вміє літати, кілька разів безуспішно намагається його зловити і в результаті хапає його щелепами за голову і пожирає.

Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Current Biology, це перше документальне свідчення полювання гігантської черепахи на іншу живу істоту.

Острів Фрегат, що перебуває у приватному володінні, відрізняється незвичайною красою і вважається раєм екотуризму. На ньому живе близько трьох тисяч гігантських (велетенських) черепах.

Вони належать до роду Aldabrachelys gigantea, представники якого, як вважали досі, харчуються виключно рослинами.

"Це абсолютно несподівана поведінка. Нічого схожого у черепах на волі раніше не спостерігалося", - говорить співавтор дослідження Джастін Герлах з Кембриджського університету.

Час від часу бачили, як велетенські черепахи поїдають мертвеччину і раковини й кістки, які містять кальцій, але ніколи не помічали за полюванням.

Вчені припускають, що ця звичка сформувалася у черепах, що населяють дану місцевість, завдяки сусідству з великою колонією крячок, що гніздяться на деревах.

Завдяки природоохоронним заходам популяція крячок на острові Фрегат відновилася і досягла 265 тисяч особин. Їхні пташенята часто вивалюються з гнізд.

Зазвичай черепахи не можуть зловити здобич через свою повільність. Але те, як черепаха на відео наполегливо переслідувала пташеня, що сиділо на стовбурі дерева, яке впало, наводить на думку, що вона робила це не вперше.

Гігантські черепахи є найбільшими тваринами на Сейшельських і Галапагоських островах. Вони з'їдають там близько 11% рослинності, замість якої виростає нова.

Автор фото, PA Media/University of Cambridge

Довжина велетенської черепахи досягає 120 см, вага - 300 кг, вік - 150 років. Вони не вміють плавати. Спочатку ці тварини мешкали тільки на атолі Альдабра, а на інші острови були завезені людьми.

Чарльз Дарвін вивчав їх на Галапагоських островах під час плавання на кораблі "Бігль" в 1831-1836 роках. Він зауважив, що за кілька століть у черепах на різних островах виникли деякі відмінності, і зробив з цього висновки, що лягли в основу його теорії еволюції.

"Може бути, ми спостерігаємо еволюцію в розвитку, - говорить Джастін Герлах. - А можливо, гігантські черепахи полювали до прибуття людини, але ми цього не бачили. Відновлення природної екосистеми несподівано для нас повернуло взаємодію між видами, що існувала століття назад".

"Їм [черепахам] явно подобається тваринна їжа - адже за пташенятами цікавіше полювати, в порівнянні з легкістю поїдання рослин", - зауважив експерт.