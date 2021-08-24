Порошенка облили зеленкою в центрі Києва
Експрезидента Петра Порошенка невідомі облили зеленкою в центрі Києва.
Інцидент відбувся на Алеї Героїв Небесної сотні, біля верхнього виходу метро Хрещатик.
Очевидці, які поспілкувалися з BBC News Україна, стверджують, що спершу Порошенко йшов разом з учасниками Маршу захисників, присвяченого Дню незалежності.
Коли група звернула на Алею Героїв Небесної сотні, у політика хтось намагався влучити яйцем з мосту.
Коли Порошенко підійшов до каплиці Небесної сотні, у нього влучили зеленкою.
На фото видно, що зеленка залила нижню половину обличчя політика та ліве око.
У телеграмі Страна.ua з'явилося відео, на якому Порошенко посеред заповненої юрбою вулиці звертається до патрульної поліції по допомогу, і вони на своїй машині відвозять його з місця події.
Пізніше на телеграм-каналі Pavlovsky News з'явилося відео із начебто затриманням підозрюваного. Чоловіка веде група правоохоронців зі скрученими за спиною руками, на яких є сліди зеленки.
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