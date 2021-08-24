Порошенка облили зеленкою в центрі Києва

37 хвилин(и) тому

Експрезидента Петра Порошенка невідомі облили зеленкою в центрі Києва.

Інцидент відбувся на Алеї Героїв Небесної сотні, біля верхнього виходу метро Хрещатик.

Очевидці, які поспілкувалися з BBC News Україна, стверджують, що спершу Порошенко йшов разом з учасниками Маршу захисників, присвяченого Дню незалежності.

Коли група звернула на Алею Героїв Небесної сотні, у політика хтось намагався влучити яйцем з мосту.

Коли Порошенко підійшов до каплиці Небесної сотні, у нього влучили зеленкою.

На фото видно, що зеленка залила нижню половину обличчя політика та ліве око.

У телеграмі Страна.ua з'явилося відео, на якому Порошенко посеред заповненої юрбою вулиці звертається до патрульної поліції по допомогу, і вони на своїй машині відвозять його з місця події.

Пізніше на телеграм-каналі Pavlovsky News з'явилося відео із начебто затриманням підозрюваного. Чоловіка веде група правоохоронців зі скрученими за спиною руками, на яких є сліди зеленки.