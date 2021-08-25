Поліція затримала чоловіка, який облив зеленкою Порошенка. Що відомо

1 година тому

Чоловік, який облив зеленкою п'ятого президента України Петра Порошенка, уродженець Чернігівської області, 1999 року народження, повідомили у поліції Києва.

"Під час урочистих заходів у центрі Києва невідомий облив зеленкою експрезидента України. Правоохоронці негайно зупинили порушника та доставили до Печерського управління поліції", - йдеться у повідомленні.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею хуліганство.

Нападнику загрожує до п'яти років обмеження волі.

24 серпня експрезидента Петра Порошенка облили зеленкою на Алеї Героїв Небесної сотні, біля верхнього виходу метро Хрещатик.

Очевидці, які поспілкувалися з BBC News Україна, стверджують, що спершу Порошенко йшов разом з учасниками Маршу захисників, присвяченого Дню незалежності.

Спочату у політика хтось намагався влучити яйцем з мосту. Коли Порошенко підійшов до каплиці Небесної сотні, у нього влучили зеленкою.

На фото видно, що зеленка залила нижню половину обличчя політика та ліве око.

Як повідомила ВВС News Україна людина з близького оточення Порошенка, око експрезидента серйозно не постраждало.

Фарба на флагштоку

Це не останній інцидент з фарбою під час святкування Дня незалежності України у Києві.

Автор фото, Національна поліція

Невідомий облив себе та флагшток фарбою біля будівлі Київської міської державної адміністрації. Інцидент стався близько 13:00 24 серпня, повідомили у поліції.

Чоловік пояснив, що таким чином хотів привернути увагу суспільства, кажуть правоохоронці.

Порушником виявився уродженець Запорізької області, 1987 року народження.

Автор фото, Національна поліція

Розпочато кримінальне провадження за статтею хуліганство. Санкція цієї статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі та строк до 5 років.