День незалежності на Донбасі. Один загиблий та двоє поранених військових
У День незалежності України бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції, один військовий загинув, ще двоє поранені, повідомив штаб Операції об'єднаних сил у Facebook.
Військових терміново евакуювали і доправили до лікарні.
Стан здоров'я одного з поранених - важкий, іншого - задовільний, уточнили в ООС.
За минулу добу бойовики тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Обстріли зафіксували в Новомихайлівці та Причепилівці.
На Луганщині та Донеччині також зафіксували проліт безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування, йдеться в повідомленні штабу ООС.
Бойовики звинуватили в обстрілах українських військових.
Танки і гаубиці на Донбасі
Про порушення відведення військ бойовиками на Донбасі повідомила Організація з безпеки і співробітництва в Європі.
Зокрема у Луганській та Донецькій області спостерігали танки, гаубиці, реактивні системи залпового вогню та іншу військову техніку, йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 24 серпня.
Місія зафіксувала 12 реактивних систем залпового вогню (невстановленого типу), розміщених в порушення ліній відведення в непідконтрольних уряду районах Луганської області.
Також за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння ОБСЄ зафіксувала 35 танків і 21 гаубицю в непідконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областей.
Їх помітили на полігонах поблизу Міусинська і Тернового. А у житлових районах Калинового і Брянки помітили бронетранспортери, БМП та БТР.
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