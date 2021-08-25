День незалежності на Донбасі. Один загиблий та двоє поранених військових

13 хвилин(и) тому

Автор фото, ООС

У День незалежності України бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції, один військовий загинув, ще двоє поранені, повідомив штаб Операції об'єднаних сил у Facebook.

Військових терміново евакуювали і доправили до лікарні.

Стан здоров'я одного з поранених - важкий, іншого - задовільний, уточнили в ООС.

За минулу добу бойовики тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Обстріли зафіксували в Новомихайлівці та Причепилівці.

На Луганщині та Донеччині також зафіксували проліт безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування, йдеться в повідомленні штабу ООС.

Бойовики звинуватили в обстрілах українських військових.

Танки і гаубиці на Донбасі

Про порушення відведення військ бойовиками на Донбасі повідомила Організація з безпеки і співробітництва в Європі.

Зокрема у Луганській та Донецькій області спостерігали танки, гаубиці, реактивні системи залпового вогню та іншу військову техніку, йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 24 серпня.

Місія зафіксувала 12 реактивних систем залпового вогню (невстановленого типу), розміщених в порушення ліній відведення в непідконтрольних уряду районах Луганської області.

Також за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння ОБСЄ зафіксувала 35 танків і 21 гаубицю в непідконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областей.

Їх помітили на полігонах поблизу Міусинська і Тернового. А у житлових районах Калинового і Брянки помітили бронетранспортери, БМП та БТР.