Талібан сказав афганським жінкам залишатися вдома і не ходити на роботу

1 година тому

Автор фото, Reuters

Афганські жінки, які працюють, мають залишатися вдома, поки не створять належних умов для їхньої безпеки, заявив журналістам представник талібів.

"Це дуже тимчасова процедура", - сказав представник Забіхулла Муджахід.

Рух "Талібан", який впроваджував строгу версію ісламського законодавства, коли керував Афганістаном до 2001 року, понад тиждень тому повернув повний контроль над країною.

ООН звертає увагу на "достовірні" повідомлення про зловживання з боку талібів, зокрема обмеження щодо жінок.

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила, що права жінок є "фундаментальною червоною лінією".

Також вона заявила, що отримує повідомлення про вербування дітей-солдатів та про страти талібами.

У вівторок Мішель Бачелет виступила на екстреному засіданні Ради ООН з прав людини в Женеві. Після цього Рада підтримала резолюцію, в якій підтвердила свою "непохитну підтримку" прав жінок та дівчат.

Але у резолюції немає того, що вимагали багато правозахисних груп, зокрема, у ній немає рекомендації призначити спеціального слідчого ООН по Афганістану.

Чи тимчасові обмеження

Речник "Талібану" наголосив, що будь-які обмеження щодо становища афганських жінок будуть короткочасними.

"Наші сили безпеки не навчені, як поводитися з жінками, як розмовляти з жінками", - сказав пан Муджахід. "Поки ми не забезпечимо цілковиту безпеку... просимо жінок залишатися вдома", - додав він.

"Талібан" правив країною з 1996 по 2001 роки, насаджуючи закони шаріату у власній суворій інтерпретації. Дівчата старші за 10 років і жінки не мали права навчатися, працювати і виходити на вулицю без супроводу чоловіка або родича чоловічої статі.

Жінкам потрібно було носити паранджу - вбрання, яке покриває все тіло, з голови до п'ят.

Контролювали поведінку жінок співробітники Міністерства з пропаганди чесноти і запобігання гріху. Вони роз'їжджали по країні на пікапах і публічно принижували і били батогами жінок, які порушували правила.

За даними Amnesty International, у 1996 році одній жінці в Кабулі відрізали кінець великого пальця тільки через те, що вона використала лак для нігтів.

Жінок, яких звинуватили в перелюбстві, забивали камінням до смерті.

Таліби запевняють, що цього разу все буде інакше.

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На першій пресконференції після захоплення влади представник "Талібану" заявив, що жінкам дозволять працювати, вчитися і брати участь в житті суспільства "в рамках ісламського закону".

Що це означає на практиці, - незрозуміло. Але з перших днів захоплення влади талібами у міста почали вертатися старі порядки.

У деяких провінціях жінкам наказали не виходити з будинків без супроводу родичів-чоловіків.

У Гераті на заході Афганістану бойовики "Талібану" не дозволяли студенткам і викладачкам увійти в університет.

У південному місті Кандагар закрили жіночі поліклініки.

Місцеві жительки кажуть, що вони почали носити паранджу на вулиці, частково через страх, а частково через очікування, що ця вимога повернеться.

"Ми бачили їхню жорстокість, як я можу їм довіряти? - розповіла ВВС одна афганка. - Думаю, для нас все скінчено. Я втратила надію на майбутнє".

Не "заохочувати" евакуацію

На пресконференції у вівторок у Кабулі представник талібів також торкнувся евакуації зі столиці, якою керує США.

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Він закликав афганців не їхати в аеропорт, наголошуючи, що там панує хаос. А США, за його словами, має перестати "заохочувати" людей виїжджати. Адже Афганістан потребує їхнього таланту.

Британія, Франція і Німеччина закликали продовжити евакуацію з Афганістану, яку США хочуть завершити до 31 серпня. Водночас президент США Джо Байден навряд чи продовжить цей термін.

Американські війська контролюють аеропорт Кабула, з якого досі евакуювали понад 58 тисяч людей.

З Кабула в Україну прибуло три евакуаційні рейси. На них вивезли близько 120 українців та інших громадян.