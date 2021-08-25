Мерешко здобула перше золото на Паралімпіаді для України

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Єлизавета Мерешко здобула перше "золото" для України

Українська плавчиня Єлизавета Мерешко завоювала перше золото на паралімпіаді у Токіо.

Вона перемогла у запливі на 50 метрів вільним стилем.

Бронзу у цьому запливі здобула українка Ганна Гонтар.

Також у перший день змагань Україна здобула два "срібла", їх здобув плавець Антон Коль та фехтувальник Артем Манько, а "бронзу" виграла фехтувальниця Євгенія Бреус.

Автор фото, Паралімпійський комітет Підпис до фото, Україна на паралімпіаді

Це сьомі Ігри для національної паралімпійської збірної України.

Українську паралімпійську збірну представлятимуть 143 спортсмени, які змагатимуться у 15 видах спорту.

Це - бадмінтон, веслування академічне, велосипедний спорт (трек, шосе), голбол, дзюдо, легка атлетика, настільний теніс, паверліфтинг, параканое, паратриатлон, плавання, стрільба кульова та з лука, тхеквондо, фехтування на візках.

Паралімпіада-2020 триватиме 12 днів, протягом яких представники 168 країн світу будуть змагатися за 540 комплектів нагород у 22 видах спорту.