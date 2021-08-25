"Ви її заслужили! А я продовжую мріяти". Призерка Олімпіади віддала подаровану квартиру тренеру

1 година тому

Автор фото, Reuters

Українська спортсменка Ірина Коляденко, яка завоювала бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо, віддала подаровану їй квартиру в Ірпені своєму тренеру Володимиру Яременку.

Борчиня розповіла, що губернатор Київщини передав їй ключі від однокімнатної квартири в Ірпені площею 41 м кв.

"Що це означає для мене? Ну щоб ви розуміли, я навіть своєї кімнати ніколи не мала! Так склалося моє життя. Своє власне житло - це насправді була моя мрія, не менше бажана, ніж олімпійська медаль", - написала Ірина Коляденко в Instagram.

Борчиня каже, що могла б уже розпочати ремонт.

"Але... Але за всіма моїми перемогами стоїть ще одна людина. Це мій тренер, з яким я працюю протягом восьми років, який мене не лише тренує, а й завжди був поряд протягом усього часу", - написала спортсменка.

Автор фото, koliadenko_8/Instagram Підпис до фото, Володимир Яременко та Ірина Коляденко на урочистому нагородженні в Офісі президента

Вона зізналася, що за час їхньої спільної роботи та підготовки до Олімпійських ігор у Токіо тренер йшов на жертви.

"Був такий час, що він мені купував одяг. Його маленька донька Тетяна та його дружина не бачать його місяцями, тому що він постійно зі мною на зборах. Знаходив кошти, щоб підтримати мене в першу чергу", - написала Коляденко.

Спортсменка додала, що при цьому тренер з сім'єю не мають власного житла.

"Я дуже ціную весь вклад свого тренера в мене. Я розумію, на які жертви він йшов заради цієї перемоги. І хоч в нашій країні, на жаль, тренерів залишають поза увагою, але я все ж хочу сказати своєму тренеру ДЯКУЮ!!!" - написала спортсменка.

Вона додала, що хоче віддати квартиру, яку їй подарували за перемогу на Олімпіаді, своєму тренеру - Володимиру Яременку.

"Ви її заслужили!!! А я продовжую мріяти та працювати над втіленням своїх мрій. А Ви мені як завжди допоможете", - додала Коляденко.

ВВС News Україна звернулася за коментарем до Володимира Яременка. Тренер спортсменки поки що не прокоментував заяву своєї підопічної.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ірина Коляденко виборола "бронзу" у Токіо

Борчиня Ірина Коляденко, яка виступає у ваговій категорії до 62 кг, 4 серпня перемогла Анастасію Григор'єву з Латвії (3:1) і здобула бронзову медаль Токіо.

Тоді спортсменка розповіла, що найтяжче на шляху до п'єдесталу було витримати психологічне навантаження.

"Було нелегко після програшу у півфіналі. Але налаштуватися на "бронзову сутичку" мені допоміг мій тренер. Я вдячна за нагороду. Це був тяжкий шлях і рада, що я його пройшла з такою класною командою", - поділилася Коляденко та розповіла про майбутні плани й цілі.

Вона наголосила, що її ціль залишається без змін - олімпійське золото.