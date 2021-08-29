Україна виборола два нових золота на Паралімпіаді
Зранку в неділю, 29 серпня, українські паралімпійці завоювали одразу дві золоті медалі на Паралімпіаді в Токіо.
Легкоатлетка Оксана Зубковська виборола найвищу нагороду у стрибках у довжину з результатом 5,54 м.
Кілька днів тому Оксана травмувалась, вона не могла ходити, але попри це здобула медаль.
"Ми боролися до кінця. Я була у відчаї...Але мене дуже всі підтримували. Я це відчувала і дуже за це вдячна", - поділилась враженнями спортсменка після перемоги.
Світовий рекорд у цій дисципліні також належить їй - у 2012 році на Паралімпіаді в Лондоні українка стрибнула на 6,6 м.
"Вітаємо чемпіонку! Попри проблеми з ногою, попри біль - змогла!!! Пишаємось! Це 4 золота нагорода Оксани, починаючи з Пекіну -2008!", - привітали спортсменку в Національному паралімпійському комітету.
Друге золото паралімпійській збірній України приніс Роман Полянський - він став першим у академічній греблі на 2000 м, які він подолав за 9:48.78.Роман випередив свого суперника, австралійця Еріка Горрі на 12,04 с.
Попередні здобутки
Напередодні, у четвертий день, змагань на Паралімпійських іграх у Токіо-2020 українська збірна виборола п'ять золотих, чотири срібні та три бронзові медалі.
Зокрема, золото взяли:
- Євгеній Богодайко (плавання, 100 м брас, клас - SB6)
- Максим Крипак (плавання, 100 м в/с, клас - S10)
- Михайло Сербін (плавання, 100 м на спині, клас - S11)
- Денис Дубров (плавання, 200 м комплекс, клас - SM8)
- Єлизавета Мерешко (плавання, 100 м брас, клас - SB5).
Срібні медалі здобули:
- Віктор Смирнов (плавання, 100 м на спині, клас - S11)
- Наталія Морквич (фехтування, рапіра, клас - А)
- Роман Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра, клас - F12)
- Ірина Гусєва (дзюдо, до 63 кг, клас - B2).
А бронзові медалі вибороли:
- Руфат Магомедов (дзюдо, до 73 кг, клас - B3)
- Іван Май (настільний теніс, клас - S9)
- Максим Ніколенко (настільний теніс, клас - S8).
"Від імені усієї олімпійської родини щиро вітаємо з успіхами наших паралімпійців, їхніх тренерів та Національний комітет спорту інвалідів України! Пишаємося і вболіваємо за вас", - пише НОК.
Наразі Україна посідає п'яте місце в загальному заліку із 10 золотими, 17 срібними і 10 бронзовими медалями.
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