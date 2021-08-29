Україна виборола два нових золота на Паралімпіаді

1 година тому

Автор фото, facebook.com/NationalSportsCommitteeOf Підпис до фото, Оксана Зубковська здобула золото у стрибках у довжину

Зранку в неділю, 29 серпня, українські паралімпійці завоювали одразу дві золоті медалі на Паралімпіаді в Токіо.

Легкоатлетка Оксана Зубковська виборола найвищу нагороду у стрибках у довжину з результатом 5,54 м.

Кілька днів тому Оксана травмувалась, вона не могла ходити, але попри це здобула медаль.

"Ми боролися до кінця. Я була у відчаї...Але мене дуже всі підтримували. Я це відчувала і дуже за це вдячна", - поділилась враженнями спортсменка після перемоги.

Світовий рекорд у цій дисципліні також належить їй - у 2012 році на Паралімпіаді в Лондоні українка стрибнула на 6,6 м.

"Вітаємо чемпіонку! Попри проблеми з ногою, попри біль - змогла!!! Пишаємось! Це 4 золота нагорода Оксани, починаючи з Пекіну -2008!", - привітали спортсменку в Національному паралімпійському комітету.

Друге золото паралімпійській збірній України приніс Роман Полянський - він став першим у академічній греблі на 2000 м, які він подолав за 9:48.78.Роман випередив свого суперника, австралійця Еріка Горрі на 12,04 с.

Попередні здобутки

Автор фото, НОК

Напередодні, у четвертий день, змагань на Паралімпійських іграх у Токіо-2020 українська збірна виборола п'ять золотих, чотири срібні та три бронзові медалі.

Зокрема, золото взяли:

Євгеній Богодайко (плавання, 100 м брас, клас - SB6)

Максим Крипак (плавання, 100 м в/с, клас - S10)

Михайло Сербін (плавання, 100 м на спині, клас - S11)

Денис Дубров (плавання, 200 м комплекс, клас - SM8)

Єлизавета Мерешко (плавання, 100 м брас, клас - SB5).

Срібні медалі здобули:

Віктор Смирнов (плавання, 100 м на спині, клас - S11)

Наталія Морквич (фехтування, рапіра, клас - А)

Роман Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра, клас - F12)

Ірина Гусєва (дзюдо, до 63 кг, клас - B2).

А бронзові медалі вибороли:

Руфат Магомедов (дзюдо, до 73 кг, клас - B3)

Іван Май (настільний теніс, клас - S9)

Максим Ніколенко (настільний теніс, клас - S8).

"Від імені усієї олімпійської родини щиро вітаємо з успіхами наших паралімпійців, їхніх тренерів та Національний комітет спорту інвалідів України! Пишаємося і вболіваємо за вас", - пише НОК.

Наразі Україна посідає п'яте місце в загальному заліку із 10 золотими, 17 срібними і 10 бронзовими медалями.