В Індії жінка, яка звинуватила депутата у зґвалтуванні, померла після самоспалення

40 хвилин(и) тому

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Смерть 24-річної мешканки Індії, яка підпалила себе минулого тижня, знову привернула увагу до ганебного ставлення до жінок в Індії.

Напередодні жінка скаржилась на переслідування з боку поліції та судової влади, яке начебто організував депутат, якого вона звинуватила у зґвалтуванні.

16 серпня жінка та її друг під час стріму у Facebook облили себе бензином та підпалили. Їх привезли до лікарні з важкими опіками. Чоловік помер у суботу, а жінка у вівторок ввечері.

Щоб здійснити цей відчайдушний вчинок, що мав на меті привернути увагу до їхньої тяжкої долі, пара проїхала з північного штату Уттар-Прадеш до столиці Делі.

Самоспалення відбулося коло стін Верховного суду Індії.

Цей жест приголомшив країну.

У травні 2019 року жінка звернулася до поліції. Вона заявила, що Атул Рай, депутат від регіональної партії Бахуджан Самадж (BSP), зґвалтуванні її у своєму будинку у місті Варанасі.

Рая, який відкидає звинувачення, заарештували через місяць, він перебував у в'язниці останні два роки.

У листопаді минулого року брат підозрюваного звернувся до поліції, звинувативши жінку у підробці. Вона назвала звинувачення "неправдивим", але на початку цього місяця суд видав ордер на її арешт.

На стрімі у Facebook молода жінка звинувачує депутата в тому, що він використовував свій вплив, щоб переслідувати її.

Вона з другом називають кількох поліцейських і навіть суддю, звинувачуючи їх у змові з Раєм.

"Ми досягли тієї точки, якої вони і прагли. Впродовж останніх півтора року вони докладали зусиль, щоб підштовхнути нас до цього", - каже вона.

"Влада змушує нас померти з листопада 2020 року. Ми хочемо, щоб ви, громадяни Уттар-Прадеш та країни, почули це", - каже її друг.

"Крок, який ми збираємося зробити, є болючим і страхітливим. Ми також трохи налякані, але цей страх безглуздий", - додає він за кілька хвилин до того, як вони самоспалилися.

Автор фото, ABHISHEK MATHUR/BBC Підпис до фото, Минулого року владу критикували за те, як вона повелася з ймовірним груповим зґвалтуванням та вбивством 19-річної жінки з далітів (раніше каста недоторканих)

Державні органи повідомили, що відсторонили двох офіцерів та розслідують інцидент.

Зґвалтування та сексуальні злочини в Індії опинилися в центрі уваги з грудня 2012 року, коли 23-річну жінку зґвалтували в автобусі Делі шість чоловіків. Через кілька днів вона померла від отриманих травм.

Інцидент викликав обурення у всьому світі та змусив Індію запровадити жорсткі нові закони щодо боротьби зі злочинами сексуального характеру. П'ятьох чоловіків засудили до смертної кари, чотирьох з них стратили минулого року.

Але, попри посилений контроль, кількість сексуальних злочинів проти жінок не зменшується. У 2018 році поліція зафіксувала 33 977 випадків зґвалтування в Індії - це в середньому по одному зґвалтуванню кожні 15 хвилин.

Активісти кажуть, що фактичні цифри набагато більші, оскільки часто про злочини не повідомляють. Вони скаржаться на погане виконання законів. Особливо у випадках, коли обвинувачені є впливовими людьми з грошима чи політичною владою, багато жертв не знаходять справедливості.

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Найбільш гостро проблема стоїть в Уттар-Прадеші, одному з найбільш відсталих штатів Індії з населенням більшим за Бразилію.

Жахливе самоспалення 24-річної жінки - не перший випадок, коли жінці з цього штату, яка б звинуватила впливового чоловіка у зґвалтуванні, довелося піти на такий радикальний крок, щоб влада сприйняла її серйозно.

У 2018 році інша жінка спробувала підпалити себе після того, як поліція не вжила заходів після її заяви про зґвалтування з боку Кулдіпа Сенгара, депутата від керівної партії Бхаратія Джаната (BJP).

Протягом кількох місяців після її скарги Сенгар залишався в партії та зберігав величезний вплив у цьому регіоні. Вона стверджувала, що поліція вступила в змову з ним і заарештувала її батька, який потім помер під вартою.

Лише після її спроби самоспалення справу передали з Уттар-Прадеш, а в 2019 році суд у Делі визнав колишнього законодавця винним і засудив його до довічного ув'язнення.

Іншого разу жінку підпалили, коли вона збиралася давати свідчення проти ймовірних ґвалтівників. Вона отримала 90% опіків і через три дні померла в лікарні.

Минулого року державні органи критикували за те, як вони відреагували на ймовірне групове зґвалтування та вбивство 19-річної жінки з далітів (раніше каста недоторканних), яке начебто вчинили чотири чоловіки з вищої касти.

Ця історія викликала всесвітнє обурення після того, як сім'я дівчини поскаржилася, що влада примусово кремувала її тіло без їхньої згоди.

Активісти переконані, якщо Індія серйозно ставиться до стримування сексуального насильства, злочинці, якими б сильними вони не були, повинні бути покарані.