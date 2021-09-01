1 вересня: перше добровільне декларування та "очний" старт навчання

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, З 1 вересня українцям пропонують дістати гроші з-під матраців

З 1 вересня в Україні почнеться перша податкова амністія, більшість освітніх закладів запрацює в "очному" режимі - принаймні на якийсь час, а газ ще більше подорожчає.

Заплатив, і спи спокійно?

З 1 вересня починається добровільне декларування активів, яке триватиме рік - до 1 вересня 2022 року.

Відповідні закони - про саме "нульове" декларування та про звільнення його учасників від відповідальності - Верховна Рада схвалила у червні цього року. Він передбачає, що українці можуть задекларувати свої активи та сплатити з них збір до бюджету. Зі свого боку держава обіцяє не карати їх за ухилення від сплати податків за законом.

Податкова амністія стосується лише активів, які були здобуті до 1 січня 2021 року. І були придбані на доходи, з яких не сплатили податки.

Це може бути нерухомість, валюта, цінні папери. А от готівку декларувати не можна - гроші треба покласти в банк.

З активів, розміщених в Україні та українських банках (як у гривні, так і у валюті), пропонується сплатити 5%, а за кордоном та в іноземних банках - 9%.

Із державних облігацій пропонується сплатити 2,5% від вартості. Але це стосується лише облігацій, "придбаних декларантом у період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року". Якщо ви хочете легалізувати свої активи, покупка державних облігацій дозволить зробити це за найнижчою ставкою.

Щодо нерухомості, то тут передбачені певні ліміти за площею, до яких декларувати відповідне майно не треба, - наприклад, квартира не повинна перевищувати 120 квадратів, а будинок - 240 квадратів, земля - лімітів безоплатної приватизації.

Можна також задекларувати і рухоме майно. Але, наприклад, якщо обсяг двигуна авто є меншим за 3 тисячі кубічних сантиметрів, його декларувати не треба. Натомість яхти і гелікоптери - взагалі не з того рухомого майна, яке можна легалізувати під час цієї податкової амністії.

Так само не беруться до уваги інші активи, вартість яких не перевищує 400 тисяч гривень.

Коментуючи, який обсяг коштів очікує отримати уряд від добровільного декларування, міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Інтерфаксу заявив, що "ми б хотіли, щоб це були мільярди".

Водночас він відмовився називати точну цифру:

"Як міністр фінансів я не буду створювати певні очікування, які потім можуть не справдитися. Жодної цифри не скажу. Немає поки що достатньо підстав прорахувати".

1 вересня - назад до школи?

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, З 1 вересня у школах відновиться "очне" навчання. Але чи надовго?

Напередодні нового навчального року Міносвіти довелося спростовувати інформацію про "скасування освітнього процесу в закладах освіти з 1 вересня".

Серед причин називали можливість виходу того чи іншого регіону із "зеленої" карантинної зони через поширення коронавірусу та відмову вчителів від щеплення.

Проте, як запевнив міністр освіти Сергій Шкарлет, "при будь-якому рівні епідемнебезпеки освітній процес триватиме".

"Якщо заклад освіти не зможе працювати в очному форматі, будуть організовані інші форми (змішана чи дистанційна) і діти продовжуватимуть навчання", - заявив урядовець.

Загалом у Міносвіти розраховують, що 1 вересня усі діти підуть до школи і навчальний рік розпочнеться у звичайному форматі. А далі все залежатиме від ситуації з поширенням коронавірусу.

При цьому, згідно із постановою уряду, якщо у регіоні встановлюється "помаранчевий" чи "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки, школи мають переходити на дистанційне навчання.

Проте ті школи, де щеплення отримали 80% вчителів, можуть і надалі залишатися на очній формі навчання. Квоту у 20% МОЗ залишив для тих вчителів, які мають серйозні протипокази до вакцинації або підозру на алергічну реакцію на щеплення.

І в Міносвіти, і в МОЗ наголошують, що вакцинація від коронавірусу вчителів є суто добровільною справою.

А освітній омбудсмен Сергій Горбачов каже, що директор не має права заборонити працювати у школі вчителю, який не отримав щеплення.

Водночас головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю ВВС News Україна заявив, що "школи, де нещеплені більшість працівників, не зможуть приймати дітей".

"Вчителі мають самі вирішити, чи хочуть вони нормально працювати, чи їм доведеться викладати дистанційно і при цьому відчувати певний тиск батьків щодо цього", - заявив головний санлікар, і наголосив, що "норма про 80% щепленого колективу стосується і вихователів у дитсадках, і викладачів в університетах".

Разом із тим, як заявляв міністр освіти Сергій Шкарлет, нині ситуація із вакцинацією вчителів є дуже неоднорідною по Україні, - "є заклади, де 70%, є заклади, де 7% вакциновані".

Що зі студентами та гуртожитками?

Що стосується вищих навчальних закладів, то тут все залежатиме від рішення керівництва того чи іншого інституту чи університету.

А от щодо того, чи можна поселити нещепленого студента у гуртожиток, то в позиціях МОЗ та МОН є відмінності.

Тоді як міністр освіти Сергій Шкарлет каже, що невакцинованим студентам не можуть відмовити у поселенні в гуртожиток, головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю ВВС News Україна заявив, що швидше за все, "норма про заборону на поселення нещеплених може запрацювати з кінця жовтня-початку листопада".

Натомість зараз, як твердить головний санлікар, "мають поселяти всіх студентів".

Він пояснив це тим, що серед студентів "є підлітки до 18 років, які і не можуть вакцинуватися".

А на уточнююче запитання про те, чи закриють гуртожиток або відселять з нього студентів, якщо більшість із них невакциновані, відповів:

"У них буде можливість вакцинуватися. Пункти щеплення зараз відкривають по всій Україні. Штам Дельта вражає і молодше населення і хвороба може проходити важко".

Пенсії - на тому ж місці, в той же час

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, І після 1 вересня пенсію можна буде отримати на пошті, запевняють у Пенсійному фонді

Напередодні 1 вересня владі довелося спростовувати й інформацію про масове переведення пенсіонерів на банківське обслуговування.

У серпні Пенсійний фонд офіційно роз'яснив, що "і після 1 вересня за бажанням продовжуватимуть отримувати пенсії через АТ "Укрпошта" з доставкою додому чи у поштових відділеннях незалежно від свого віку, стану здоров'я (наявності інвалідності) або потреби у постійному сторонньому догляді".

Там також нагадали, що закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування передбачає два способи виплати пенсій: за заявленим місцем проживання пенсіонера або через банк. А пенсіонери і надалі можуть обирати зручний для себе спосіб отримання пенсії. І змінювати його, подавши відповідну заяву.

Доставку за місцем проживання поки що здійснює "Укрпошта", і так буде до того, поки, за постановою уряду на конкурсі не буде обрано того, хто доставлятиме адресні пенсії з 1 січня 2023 року.

Газ дорожчає, але є варіанти

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Газові ціни - на максимумі за останні 13 років

Зі зростанням цін на газ на світових ринках, особливо європейському, ціни на газ зростають і в Україні. На ринку заявлена ціна на вересень становить понад 18 грн за куб, - ще у травні за газ просили удвічі менше.

Утім, для побутових споживачів, які від травня мають річні контракти на постачання газу, тарифи не зміняться.

Крім того, деякі постачальники газу - "Нафтогаз" та регіональні газзбути - запропонували своїм клієнтам нові тарифні плани, які передбачають рівномірні платежі впродовж усього року.

Ці тарифи розраховують залежно від середнього споживання палива впродовж опалювального сезону, а витрати розподіляють на весь рік. Запропоновані у таких тарифних планах ціни на газ не є нижчими за річні контракти. Але їхньою перевагою вважають можливість планувати бюджет родини без зимових "пікових навантажень".

А от для підприємств ТКЕ, які вже у жовтні мають розпочати постачати тепло в оселі українців, все набагато складніше, - цього опалювального сезону вони вперше мають закуповувати газ за ринковими цінами.

Оскільки більшість постачальників тепла заборгували за газ ще з минулих років, так само як їм самим побутові споживачі також заборгували не один мільярд гривень, ситуація із закупівлею газу для підприємств ТКЕ є дуже складною.

Крім того, вже зрозуміло, що підвищення тарифів на тепло у цьому опалювальному сезоні вже не уникнути. Але відповідь на запитання "на скільки саме", ми отримаємо вже у вересні.

Втім, "Нафтогаз" запропонував підприємствам ТКЕ укласти трирічні контракти із ціною газу на цей опалювальний сезон у 7,42 грн за куб. За підрахунками самого "Нафтогазу" на такі контракти погодилися близько 45% виробників тепла, що й минулої зими отримували газ від державної компанії. Проте така цифра не задовольняє державного газового велетня, - там занепокоєні "низькою активністю виробників тепла з укладання трирічних угод на закупівлю природного газу".

Як повідомили в "Нафтогаз Трейдингу", за останній тиждень перелік таких клієнтів компанії поповнився лише 13 підприємствами.