У Вакарчука народився син

17 хвилин(и) тому

Автор фото, FACEBOOK СВЯТОСЛАВА ВАКАРЧУКА

У 46-річного співака та фронтмена гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука народився первісток. Хлопчика назвали Іваном на честь батька музиканта, відомого науковця Івана Вакарчука, який помер навесні 2020 року.

Про це повідомила пресслужба співака у Facebook.

"Тато і мама Івана вирішили не розголошувати будь-яку іншу інформацію. А також просять з повагою поставитися до їхнього рішення та права на приватне життя", - йдеться в повідомленні.

Точної дати народження пресслужба не розголошує.

Невідомо також, хто саме мама новонародженого, нова пара співака.

Своє особисте життя Вакарчук ніколи не афішував. Втім лише за два місяці до народження первістка, 12 червня, Вакарчук раптово оголосив про припинення стосунків зі стилісткою Лялею Фонарьовою, з якою прожив понад 20 років.

Спільних дітей в пари не було, але вони виховували доньку Лялі від першого шлюбу Діану.

"Сталось так, що після більш ніж 20 років щасливого і насиченого радістю життя, наші з Лялею дороги розійшлися",- повідомляв тоді співак.

Він запевнив, що вони назавжди залишаться "близькими людьми".