Перше золото України на Паралімпіаді та як Талібан утискає жінок. Теленовини ВВС 25.08.21

У випуску 25 серпня:

  • Перше золото України на Паралімпіаді. Які перспективи в українських спортсменів на подальші медалі?
  • Як спортсменка з Індії стала єдиною бадмінтоністкою в країні, яка пройшла кваліфікацію на Паралімпіаду - попри те, що їй лише 18 років.
  • Джо Байден не має наміру продовжувати евакуацію із Кабула, вона має закінчитися до 31 серпня. Що це означає на практиці?
  • Залишатися вдома і забути про роботу. Правозахисники заявляють, що Талібан утискає права жінок.

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