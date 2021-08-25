Перше золото України на Паралімпіаді та як Талібан утискає жінок. Теленовини ВВС 25.08.21
У випуску 25 серпня:
- Перше золото України на Паралімпіаді. Які перспективи в українських спортсменів на подальші медалі?
- Як спортсменка з Індії стала єдиною бадмінтоністкою в країні, яка пройшла кваліфікацію на Паралімпіаду - попри те, що їй лише 18 років.
- Джо Байден не має наміру продовжувати евакуацію із Кабула, вона має закінчитися до 31 серпня. Що це означає на практиці?
- Залишатися вдома і забути про роботу. Правозахисники заявляють, що Талібан утискає права жінок.
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