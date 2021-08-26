Як нові правила і Мудрик драматично вивели "Шахтар" у Лігу чемпіонів

1 година тому

Автор фото, FC SHAKHTAR

Донецький "Шахтар" ледь не вилетів з кваліфікації Ліги чемпіонів від "Монако", але скасування правила виїзного гола та вдалі дії молодого півзахисника Мудрика у додатковий час вивели "гірників" у груповий турнір.

Що таке "виїзний гол"

З 1965 року у єврокубках діяло правило виїзного (або "гостьового") гола.

Воно означало, що у випадку нічиї в очних зустрічах у підсумку переможе та команда, яка забила більше голів на полі суперника.

Але з нового сезону УЄФА вирішила скасувати перевагу гостьових голів у своїх турнірах: Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

Це рішення пояснили тим, що через страх пропустити гол вдома багато команд в першому матчі не атакують, а грають від оборони, що робить футбол менш видовищним.

Тож відтепер неважливо, скільки команди забивали на виїзді - у випадку нічиєї все вирішуватиметься у додатковий час та серії пенальті.

"Шахтар"-"Монако"

Автор фото, FC SHAKHTAR Підпис до фото, Михайло Мудрик

Скасування правила виїзного гола фактично врятувало "Шахтар" у протистоянні з "Монако" у середу за вихід до групової стадії Ліги чемпіонів.

У першій грі на виїзді "гірники" перемогли "монегасків" 1:0.

Але вже вдома в основний час програли 1:2 і рахунок за сумою двох матчів став 2:2.

Таким чином "Монако" забило два виїзних голи, а "Шахтар" - лише один.

Якби діяла перевага гостьових голів, то у Лігу чемпіонів пройшли б "монегаски". Але зараз протистояння вже перейшло у додатковий час.

І долю путівки у найпрестижніший єврокубок вирішив на 114-й хвилині простріл 20-річного півзахисника "Шахтаря" Михайла Мудрика, після якого захисник "Монако" зрізав м'яч у власні ворота.

Автор фото, FC SHAKHTAR

У підсумку 3:2 і "Шахтар" став однією з перших команд в Європі, на яку вплинуло скасування правила виїзного гола.

Жеребкування Ліги чемпіонів відбудеться у четвер о 19:00 за київським часом - тоді визначаться суперники "Динамо" і "Шахтаря" в цьому турнірі.

Вперше у груповій стадії Ліги чемпіонів зіграє тираспольський "Шериф", який туди сенсаційно вивів український тренер Юрій Вернидуб. У кваліфікації молдовський клуб пройшов хорватське "Динамо" з Загреба.

Хто такий Мудрик

Автор фото, FC SHAKHTAR

Герой матчу Михайло Мудрик народився у 2001 році на Харківщині.

Грає на позиції вінгера - півзахисника, що діє на фланзі.

Виступав за юнацькі команди "Металіста" і "Дніпра", а з 2016 року перейшов у академію "Шахтаря".

У 17 років дебютував за основну команду гірників у кубковій грі проти "Олімпіка".

"Став першим футболістом "Шахтаря", який народився у новому тисячолітті", - розповідає про нього сайт команди.

У грі проти "Монако" Михайло Мудрик вийшов на поле у самому кінці основного часу - на 83-й хвилині й одразу почав активно діяти на половині суперника.

Результату така активність Мудрика не приносила, але на 114-й хвилини він увійшов у штрафний майданчик "Монако", спробував віддати передачу, але м'яч після рикошету від захисника Агілара залетів у ворота "монегасків".

Гол записали на гравця "Монако".