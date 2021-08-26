Аеропорт Кабулу в небезпеці. США і Британія заборонили їхати через загрозу теракту
Британія та США пізно ввечері середи оголосили про підвищену терористичну загрозу в аеропорту Кабулу.
Деталей загрози немає, але припускають, що вона пов'язана з групою "Вілаят Хорасан" - частиною "Ісламської держави" в Афганістані та Пакистані.
За даними українського МЗС, в Афганістані залишаються близько 90 українців.
Не їдьте в аеропорт
МЗС Великої Британії та американське посольство в Кабулі майже одночасно категорично проінструктували громадян своїх країн у жодному разі не прямувати у аеропорт.
А якщо хтось вже перебуває на підступах до нього, то їм радять негайно покинути цю зону.
Британське МЗС при цьому попередило про підвищену загрозу теракту.
Евакуація з Афганістану
Наразі незрозуміло, як повідомлення про терористичну загрозу вплине на евакуацію, яка все ще триває в Афганістані.
США та союзники наближаються до завершення операції з вивезення своїх громадян і афганців, у яких є підстави боятися нового режиму "Талібану".
З 14 серпня, коли почалася масова евакуація з Афганістану, з кабульського аеропорту евакуювали більше 80 тисяч людей.
Адміністрація Байдена вирішила не домагатися від талібів продовження строків евакуації - вона має завершитися 31 серпня.
Цивільних осіб продовжать евакуювати до останнього, але в завершальні два дні основні зусилля планують спрямувати на вивезення військових США, Великої Британії та інших країн, які охороняють аеропорт і прилеглу територію.
Після цього аеропорт перейде під контроль талібів.
"Вілаят Хорасан"
Деталі про терористичну загрозу ні у США, ні у Великій Британії не розкривали.
Водночас в останні дні з'являлися повідомлення про те, що у Кабул проникли представники угруповання "Вілаят Хорасан" - під такою назвою в Афганістані діє "Ісламська держава".
Англійською ця група зветься Islamic State Khorasan Province - ISKP.
Хорасан - історична область, куди входить і частина сучасного Афганістану.
Про створення "Вілаята Хорасан" у "Ісламській державі" оголосили в січні 2015 року.
За наявною інформацією, туди переважно входять колишні бійці "Талібану" з Афганістану і Пакистану.
"Вілаят" вважають більш жорстким у плані Ісламу. Водночас ця група ворогує з талібами.
Останніх у "Вілаяті" вважають "відступниками", що за тлумаченням "Ісламської держави" робить вбивство талібів "законним".
"Ісламська держава" засуджувала перемир'я між "Талібаном" і США у 2020 році й наполягала на тому, що збройну боротьбу треба продовжувати.
А контроль талібів над Афганістаном вони вважають частиною секретної угоди зі Сполученими Штатами.
У 2019-2020 "Вілаят Хорасан" зазнав важких поразок і втратив кількох лідерів.
Але угруповання змогло відродитися і взяло на себе відповідальність за напади під час мирних переговорів між талібами і США.
Цілями їхніх нападів ставали сили безпеки Афганістану, афганські політики, "Талібан", релігійні меншості, зокрема шиїти та сікхи, військові НАТО і США, а також представництва міжнародних організацій.
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