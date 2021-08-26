Леопард напав на модель під час фотосесії

53 хвилин(и) тому

Автор фото, DPA/PA MEDIA Підпис до фото, Два леопарди живуть у притулку для "шоу-тварин", яких раніше використовували для реклами і телебачення

Під час фотосесії у притулку для тварин у німецькому місті Небра леопард напав на модель.

Жінка отримала серйозні рани голови.

Відомо, що все сталося у загорожі, яка є домом для двох леопардів на ім'я Трой і Персі.

36-річну постраждалу, яку описують як любительку тварин та фотомодель, доправили до лікарні з важкими травмами.

Також була інформація, що леопард втік, але вона виявилася хибною.

За даними німецького таблоїда Bild, жінку звати Джесіка Ляйдольф.

Для чого саме проводили фотосесію та хто її організував - не повідомляють.

Підпис до фото, Все сталося у місті Небра в землі Саксонія-Ангальт

З особистого сайту пані Ляйдольф відомо, що у неї є кінь, коти, папуги і голуби.

Власники притулку, де стався напад, від коментарів утримуються.

Тут живуть тварини, які знімалися на телебаченні, у рекламі та фільмах і серіалах, зокрема "Іграх престолів".

Леопарди Трой і Періс, наприклад, рекламували плазмові телевізори.

Місцева влада наголошує, що нещодавно перевіряла умови проживання тварин, їхню поведінку та весь притулок.

Організація з захисту прав тварин Peta через напад звернулася із закликом утримувати "великих кішок" лише у перевірених центрах, де їх неможливо використовувати у комерційних цілях.