Леопард напав на модель під час фотосесії
Під час фотосесії у притулку для тварин у німецькому місті Небра леопард напав на модель.
Жінка отримала серйозні рани голови.
Відомо, що все сталося у загорожі, яка є домом для двох леопардів на ім'я Трой і Персі.
36-річну постраждалу, яку описують як любительку тварин та фотомодель, доправили до лікарні з важкими травмами.
Також була інформація, що леопард втік, але вона виявилася хибною.
За даними німецького таблоїда Bild, жінку звати Джесіка Ляйдольф.
Для чого саме проводили фотосесію та хто її організував - не повідомляють.
З особистого сайту пані Ляйдольф відомо, що у неї є кінь, коти, папуги і голуби.
Власники притулку, де стався напад, від коментарів утримуються.
Тут живуть тварини, які знімалися на телебаченні, у рекламі та фільмах і серіалах, зокрема "Іграх престолів".
Леопарди Трой і Періс, наприклад, рекламували плазмові телевізори.
Місцева влада наголошує, що нещодавно перевіряла умови проживання тварин, їхню поведінку та весь притулок.
Організація з захисту прав тварин Peta через напад звернулася із закликом утримувати "великих кішок" лише у перевірених центрах, де їх неможливо використовувати у комерційних цілях.
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