Жеребкування Ліги чемпіонів. Динамо і Шахтар отримали суперників
Українські клуби дізналися своїх суперників у груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА.
Чинний чемпіон країни - київське "Динамо" - зіграє у групі Е з "Баварією" (Німеччина), "Барселоною" (Іспанія) та "Бенфікою" (Португалія).
Донецький "Шахтар" потрапив у квартет D з "Інтером" (Італія), "Реалом" (Іспанія) та "Шерифом" (Молдова).
"Динамівці" за клубним рейтингом під час жеребкування були у четвертому кошику, "гірники" - третьому.
"Динамо" потрапило до групи Ліги чемпіонів напряму - як чемпіон України (через гірші показники в таблиці коефіцієнтів це було востаннє - наступного року українському чемпіону вже доведеться проходити через кваліфікацію).
"Шахтар" пробився у груповий турнір через драматичне протистояння з "Монако". "Гірники" пройшли далі завдяки скасуванню правила виїзного голу та автоголу "монегасків" у додатковий час.
Українські та російські клуби розводять під час жеребкування. Тож "Динамо" навіть теоретично не могло потрапити в одну групу з російським "Зенітом".
У цьогорічній Лізі чемпіонів у групі вперше в історії виступить тираспольський "Шериф", який тренує український наставник Юрій Вернидуб.
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