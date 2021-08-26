Жеребкування Ліги чемпіонів. Динамо і Шахтар отримали суперників

9 хвилин(и) тому

Автор фото, FC Dynamo Kyiv / FC Shakhtar

Українські клуби дізналися своїх суперників у груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА.

Чинний чемпіон країни - київське "Динамо" - зіграє у групі Е з "Баварією" (Німеччина), "Барселоною" (Іспанія) та "Бенфікою" (Португалія).

Донецький "Шахтар" потрапив у квартет D з "Інтером" (Італія), "Реалом" (Іспанія) та "Шерифом" (Молдова).

"Динамівці" за клубним рейтингом під час жеребкування були у четвертому кошику, "гірники" - третьому.

"Динамо" потрапило до групи Ліги чемпіонів напряму - як чемпіон України (через гірші показники в таблиці коефіцієнтів це було востаннє - наступного року українському чемпіону вже доведеться проходити через кваліфікацію).

"Шахтар" пробився у груповий турнір через драматичне протистояння з "Монако". "Гірники" пройшли далі завдяки скасуванню правила виїзного голу та автоголу "монегасків" у додатковий час.

Українські та російські клуби розводять під час жеребкування. Тож "Динамо" навіть теоретично не могло потрапити в одну групу з російським "Зенітом".

У цьогорічній Лізі чемпіонів у групі вперше в історії виступить тираспольський "Шериф", який тренує український наставник Юрій Вернидуб.