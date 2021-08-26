Українців знову можуть відключати від комунальних послуг за борги

49 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media

За несплату рахунків за комунальні послуги підприємства тепер знову можуть відключати від них українців.

Заборона на відімкнення діяла з середини березня після того, як Верховна Рада ухвалила відповідний закон в рамках боротьби із поширенням COVID-19.

Відтепер зупиняти надання житлово-комунальних послуг у разі їх неповної сплати або несплати взагалі заборонили лише в "червоних" зонах епідемічної небезпеки.

На сьогодні таких зон в Україні поки що немає.

Якщо ж якусь область через поширення коронавірусу віднесуть до "червоної", заборона на припинення послуг діятиме там ще протягом 30 днів після виходу цієї області з "червоної" зони.

Закон, який зняв заборону на відімкнення, Верховна Рада ухвалила 15 липня, а 19 серпня його підписав президент.

Однак, як і раніше, на час дії карантину заборонено стягувати пеню за невчасні платежі та примусово виселяти боржників.

Карантин в Україні, який запровадили ще позаминулої зими, постійно продовжують. Наразі уряд продовжив його до 1 жовтня.