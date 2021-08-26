Українців знову можуть відключати від комунальних послуг за борги
За несплату рахунків за комунальні послуги підприємства тепер знову можуть відключати від них українців.
Заборона на відімкнення діяла з середини березня після того, як Верховна Рада ухвалила відповідний закон в рамках боротьби із поширенням COVID-19.
Відтепер зупиняти надання житлово-комунальних послуг у разі їх неповної сплати або несплати взагалі заборонили лише в "червоних" зонах епідемічної небезпеки.
На сьогодні таких зон в Україні поки що немає.
Якщо ж якусь область через поширення коронавірусу віднесуть до "червоної", заборона на припинення послуг діятиме там ще протягом 30 днів після виходу цієї області з "червоної" зони.
Закон, який зняв заборону на відімкнення, Верховна Рада ухвалила 15 липня, а 19 серпня його підписав президент.
Однак, як і раніше, на час дії карантину заборонено стягувати пеню за невчасні платежі та примусово виселяти боржників.
Карантин в Україні, який запровадили ще позаминулої зими, постійно продовжують. Наразі уряд продовжив його до 1 жовтня.
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