"Ми були зобов’язані встановити стандарт української мови" – перша голова Української служби ВВС

1 година тому

Перша голова Української служби ВВС Елізабет Робсон-Елліот пригадує, у яких умовах відкривала мовлення українською невдовзі після здобуття незалежності, і розповідає, що найбільше її вражає в Україні зараз.

А також ділиться спостереженнями про те, чим, на її погляд, українське суспільство відрізняється від російського.

І розповідає, чому вона дивиться у майбутнє з оптимізмом.

Елізабет Робсон, для підлеглих і знайомих просто Ліз, очолювала українську редакцію в Лондоні перші п'ять років її існування, до червня 1997 року.