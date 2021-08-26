"Ми були зобов’язані встановити стандарт української мови" – перша голова Української служби ВВС
Перша голова Української служби ВВС Елізабет Робсон-Елліот пригадує, у яких умовах відкривала мовлення українською невдовзі після здобуття незалежності, і розповідає, що найбільше її вражає в Україні зараз.
А також ділиться спостереженнями про те, чим, на її погляд, українське суспільство відрізняється від російського.
І розповідає, чому вона дивиться у майбутнє з оптимізмом.
Елізабет Робсон, для підлеглих і знайомих просто Ліз, очолювала українську редакцію в Лондоні перші п'ять років її існування, до червня 1997 року.
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