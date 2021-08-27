Ми можемо так і не дізнатися, звідки він взявся - вчені про Covid-19

Вікторія Гілл

науковий кореспондент, BBC News

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Науковці твердять, що подальше зволікання може зробити ґрунтовні дослідження "біологічно неможливими"

"Вікно можливостей" для того, щоб ґрунтовно з'ясувати, звідки почалася нинішня пандемія коронавірусу, закривається, кажуть провідні вчені.

Команда науковців, призначена ВООЗ для того, аби з'ясувати причину появи коронавірусу, твердить, що процес заблокований. А подальші зволікання можуть зробити ґрунтовні дослідження "біологічно неможливими".

У статті до часопису Nature вчені закликають політичних та наукових лідерів посприяти дослідженням, "поки ще є час".

Один із членів команди науковців, обраних ВООЗ, нідерландський вірусолог професор Маріон Копманс, заявив ВВС, що ризики нових пандемій зростають.

"Це зумовлено тим, як змінюється світ, - населення зростає, люди живуть щільніше, вони частіше перетинаються із тваринами. І ми маємо розуміти, де щось пішло не так, і як ми можемо уникнути цього в майбутньому", - розповіла вона.

Команда науковців відвідала Ухань у січні цього року. А у березі оприлюднила звіт, в якому, зокрема, були такі рекомендації:

дослідити банк крові Китаю та інших країн, щоб виявити антитіла до коронавірусу у крові, яку донори здали до першого спалаху хвороби у грудні 2019,

взяти зразки від диких тварин, яких розводять на фермах, таких як норки та єнотоподібні собаки (єнот уссурійський), які можуть бути тією "посередньою ланкою", яка дозволила вірусу перейти від тварин до людей.

Автор фото, Science Photo Library Підпис до фото, Вважають, що подібно до спалаху Еболи, "пращури" коронавірусу передавалися через кажанів

Проте тварини, яких розводять на фермах, живуть недовго, а банки крові також мають свій термін придатності. І, як побоюються вчені, важливу біологічну інформацію могли втратити.

А політично забарвлені припущення, що вірус міг бути витоком з китайської лабораторії, ще більше ускладнили роботу дослідників, каже професор Копманс.

Усі версії розслідування були рівноцінними, каже вона, "але коли звинувачення перемішуються із суто науковими питаннями, справи стають досить складними".

У своєму звіті команда вчених також дійшла висновку: попри те, що встановити, яким чином заразилися перші люди, неможливо, "усі наявні дані" свідчать, що вірус має тваринне походження, і "не був штучно створеним".

Запекла суперечка

Найближчим "родичем" Sars-Cov-2, що викликає Covid-19, професор Копманс називає вірус, який переносять кажани.

Але в еволюції вірусу є суттєве "часове провалля", під час якого він перейшов від тварин до людей. І пояснити, як це відбувалося, можуть лише дослідження зразків тварин, яких вчені називають "проміжною ланкою".

Утім, навіть сам звіт спровокував такі запеклі суперечки, що вони затьмарили науку як таку.

Автор фото, Reuters

Наукова команда ВООЗ також розподілила різні версії появи вірусу за вірогідністю.

Найбільш вірогідною, вважають вчені, є версія, що вірус пішов із якоїсь ферми, де тварина, яку вирощували на хутро, стала "посередником" між кажанами та людиною.

А от можливість того, що вірус походить із лабораторії в Китаї є "дуже малоймовірною".

Проте це спонукало деяких вчених та коментаторів припустити, що "теорію витоку з лабораторії" взагалі відкидають.

"Оглядаючись назад, фраза про "малу імовірність" була не найкращим способом висловити думки, особливо, якщо зважати, що згодом довкола цього розгорнулася головна суперечка", - каже професор Копманс.

Випадковий витік

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Теорії витоку з лабораторії зосереджуються на Інституті вірусології в Ухані

Надалі обговорення теорії витоку з лабораторії зосередилися на Інституті вірусології в Ухані, де команда ВООЗ провела певний час, розмовляючи із тамтешніми дослідниками.

"Якщо говорити про випадковий витік з лабораторії, то все одно там має бути саме той вірус, який потім почав поширюватися, - пояснює професор Копманс. - А ми його не знайшли".

Водночас деякі вчені кажуть, що треба подивитися на банк вірусів уханського інституту, який перевели в автономний режим 12 вересня 2019 року.

І посеред усього цього президент Джо Байден наказав спецслужбам США провести власне розслідування.

Проте, згідно із інформацією американських ЗМІ, і у звіті спецслужб, поданих президенту Байдену цього тижня, немає відповіді на запитання, чи була поява вірусу природною або стала результатом випадкового витоку з лабораторії.

"Де собака заритий"

Як каже професор Копманс, ми можемо так ніколи і не знайти "нульового пацієнта", з якого почалася пандемія Covid-19.

Без подальших наукових досліджень ми не зможемо відповісти на запитання про те, як вірус, поширений серед кажанів, призвів до пандемії, яка забрала мільйони життів, і спричинила економічний хаос у всьому світі.

"Ми повинні докласти зусиль і спробувати, але гарантії успіху немає", - каже вчена.

"Але ще важливіше, аби ми зрозуміли, як визначати, "де собака заритий". Є ціла група вірусів, що поширені серед кажанів, але які з них дійсно становлять ризик? І як ми можемо їх виокремити?" - наголошує професор Маріон Копманс.

"От що ми мали б визначити під час наших досліджень", - вважає вона.