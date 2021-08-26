В офіс омбудсмена Денісової в центрі Києва кинули коктейль Молотова

1 година тому

Автор фото, Сергій Окунєв, "Ґрати"

Невідомий кинув коктейль Молотова у двері Офісу уповноваженої з прав людини Людмили Денісової.

Ніхто не постраждав, а чоловіка, який кинув пляшку, затримали. У нього, за словами Денісової, виявили "вибухові речовини".

Судячи з фото з місця подій, нападник приїхав на моноколесі.

Згодом поліція повідомила, що пляшки із займистою речовиною чоловік кинув під двері ще однієї адміністративної будівлі на Печерську. Обидва загоряння ліквідували.

Що сталося

Автор фото, Людмила Денісова

На відео, яке поширив журналіст видання "Ґрати" Сергій Окунєв, видно, як вогонь охопив дерев'яний вхід в офіс. Згодом його загасили.

Інформації про постраждалих не надходило.

Автор фото, Україна 24 Підпис до фото, Людмила Денісова, судячи з відео, не постраждала

За даними медіа, людину, яка кинула коктейль Молотова, затримала поліція. На фото, які показав з місця подій канал "Україна 24", поліція затримує молодого чоловіка, обличчя якого в сажі.

Його мотиви з'ясовують.

Останні дописи Людмили Денісової присвячені політв'язням у Криму, зокрема судам над кримськими татарами на півострові та у Росії.

Що каже Людмила Денісова

Автор фото, Україна24

"Сьогодні о 15-10 у будівлю Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зловмисник кинув пляшку з вибуховою сумішшю, внаслідок чого пошкоджено двері приміщення", - написала Людмила Денісова у Telegram.

"На щастя, ніхто з працівників та відвідувачів не постраждав", - додала вона.

Автор фото, Людмила Денісова Підпис до фото, Судячи з фото, чоловік приїхав на електричному моноколесі

"Завдяки злагодженим діям правоохоронних органів зловмисника вже затримали. У нього виявили інші вибухові речовини. Тривають слідчі дії", - відзначила омбудсман.