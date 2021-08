Ведуча ВВС померла від ускладнень після вакцинації від коронавірусу

52 хвилин(и) тому

"Сильний головний біль"

"Дуже рідкісний стан"

Follow BBC North East & Cumbria on Twitter, Facebook and Instagram. Send your story ideas to northeastandcumbria@bbc.co.uk.