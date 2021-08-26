Ведуча ВВС померла від ускладнень після вакцинації від коронавірусу

52 хвилин(и) тому

Автор фото, Family handout Підпис до фото, Ліза Шоу працювала ведучою на BBC Radio Newcastle

Смерть радіоведучої Ліз Шоу, яка померла у травні, настала через ускладнення, спричинені вакциною проти коронавірусу AstraZeneca. Такими є висновки медичної експертизи.

Ліза Шоу, яка працювала на BBC Radio Newcastle, померла у віці 44 років. Через тиждень після першої дози вакцини у неї почалися головні болі.

У мозку пані Шоу з'явилися згустки крові, що зрештою і призвело до її смерті, кажуть медичні експерти.

Такі ускладнення, пов'язані з AstraZeneca, є рідкісними, наголошують фахівці.

"Ліза померла від ускладнень після вакцинації проти коронавірусу вакциною AstraZeneca", - повідомила коронер Ньюкасла Карен Ділкс.

За її словами, пані Шоу раніше не мала проблем зі здоров'ям, слідство дійшло чіткого висновку про рідкісну "тромботичну тромбоцитопенію, спричиненою вакциною". Це стан, який призводить до набряку та кровотечі мозку.

"Сильний головний біль"

Першу дозу вакцини Ліза Шоу, мати однієї дитини, отримала 29 квітня.

13 травня її доставили каретою швидкої до Університетської лікарні Північного Дарема. Перед тим у неї кілька днів боліла голова.

Доктор Джон Холмс, який лікував жінку, повідомив, що вона скаржилася на "сильний головний біль, який стріляв і колов" лоб та за очима.

Аналізи показали згустки крові в її мозку. Жінку перевели до відділення неврології в іншу лікарню.

У Британії, за офіційними даними, зареєстровано 332 схожих випадки захворювання та 58 смертей. Загалом же в країні вкололи майже 35 мільйонів доз AstraZeneca.

За словами лікарів, пані Шоу була притомною кілька днів, її лікували від згустків препаратами, які, здавалося, діяли.

Але ввечері 16 травня пані Шоу поскаржилася, що головні болі посилилися, їй важко говорити.

Сканування показало, що у неї стався крововилив у мозок. Після того, як стан погіршився ще більше, частину черепа видалили, аби спробувати знизити тиск у голові.

Та стан і далі погіршуватися. Попри подальші операції та лікування, вона померла 21 травня.

"Дуже рідкісний стан"

За словами невропатолога доктора Туомо Полвікоскі, який оглянув тіло пані Шоу після її смерті, враховуючи, що вона була здоровою жінкою без медичних проблем, "дивно", що вона померла від згустків крові та кровотечі в мозку.

Швидше за все, її смерть "справді спричинена вакциною", додав він.

Коронер Карен Ділкс заявила, що таке ускладнення є "дуже рідкісним", але погодилася з висновками невропатолога.

"Вона була найпрекраснішою дружиною, мамою, донькою, сестрою і другом", - йдеться в заяві сім'ї пані Шоу.

Її чоловік Гарет Ів розповів ВВС, що знає, що вакцини можуть зрідка мати сильну побічну дію.

Але, каже чоловік, він хотів би, аби британці мали вибір, яку вакцину колоти. У Британії зараз це справді не практикується широко.

"Я абсолютно не антивакцинатор. Але поки ми не знаємо, як лікувати людей, не знаємо, хто може опинитися під ударом, можливо, правильно було б дати людям вибір. Є ж і інші вакцини".