Вибух біля аеропорту Кабула: на відео видно купи тіл

1 година тому

Автор фото, EPA

В результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули щонайменше 11 людей, в тому числі діти, повідомляє рух "Талібан".

Із незалежних джерел перевірити кількість загиблих поки що неможливо, однак Пентагон підтвердив, що є жертви.

Серед жертв є і американці, і афганські цивільні, заявив представник Пентагону Джон Кірбі.

"На відео в інтернеті видно купи тіл, будьте готові до того, що кількість жертв зросте", - повідомив кореспондент ВВС Секундер Кермані.

Як розповідає інший кореспондент ВВС Джонатан Біль, після першого вибуху пролунав другий, менший, а потім було чутно стрілянину.

Обидва вибухи пролунали біля одного з в'їздів в аеропорт, де за останні дні зібралися багато людей в надії покинути країну.

Агентство Reuters повідомляє з посиланням на джерела серед військових США, що вибух влаштував смертник.

У Білому домі заявляють, що президент США Джо Байден поінформований про те, що трапилося, і стежить за ситуацією.

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що жодної інформації про те, що під час вибухів могли постраждати українці, поки що немає.

"ІД" взяло відповідальність на себе

Угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за два вибухи і пообіцяло нові напади.

Уряди США, Британії та Німеччини у четвер попереджали, що протягом дня в районі аеропорту може статися потужний теракт.

Деталей загрози не опрлюднювали, але припускають, що вона може бути пов'язана з групою "Вілаят Хорасан" - частиною "Ісламської держави" в Афганістані та Пакистані.

Про створення "Вілаята Хорасан" у "Ісламській державі" оголосили в січні 2015 року.

За наявною інформацією, туди переважно входять колишні бійці "Талібану" з Афганістану і Пакистану.

"Вілаят" вважають більш жорстким у плані ісламу. Водночас ця група ворогує з талібами.

Останніх у "Вілаяті" вважають "відступниками", що за тлумаченням "Ісламської держави" робить вбивство талібів "законним".

"Ісламська держава" засуджувала перемир'я між "Талібаном" і США у 2020 році й наполягала на тому, що збройну боротьбу треба продовжувати.

А контроль талібів над Афганістаном вони вважають частиною секретної угоди зі Сполученими Штатами.

У 2019-2020 "Вілаят Хорасан" зазнав важких поразок і втратив кількох лідерів.

Але угруповання змогло відродитися і взяло на себе відповідальність за напади під час мирних переговорів між талібами і США.