Японія призупинила щеплення вакциною Moderna - виявили "сторонні речовини"

1 година тому

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Міністерство охорони здоров'я Японії повідомило, що виявило "сторонні речовини" у 390 дозах вакцини Moderna із партії у 560 000 ампул, які нещодавно привезли в країну.

Moderna тимчасово заборонила використання усіх трьох партій загальною кількістю у 1,63 млн доз, що були вироблені на одному підприємстві та продані до Японії.

У місцевому дистриб'юторі вакцини Takeda Pharmaceutical назвали це "надмірною обережністю".

У Японії вважають, що забруднення сталося на фармацевтичному заводі в Іспанії, де виробляють вакцину.

Про які "сторонні речовини" йдеться, не повідомляють. Відомо лише, що це якісь молекулярні частинки.

Забруднені дози виявили у семи пунктах вакцинації.

МОЗ Японії оприлюднило нормери партій, аби люди, які встигли отримати вакцину, були поінформовані про потенційні ризики для здоров'я.

Компанія Moderna заявила, що "на цей момент проблем із безпекою та ефективністю (вакцини) не виявлено", і пообіцяла продовжити розслідування спільно із японським дистриб'ютором та державним регулятором.

Нині Японія бореться із новою хвилею Covid-19.

25 серпня режим надзвичайної ситуації було поширено ще на вісім префектур. Загалом тепер обмежувальні карантинні заходи діють на території, де проживає близько 80% населення країни.

Раніше у Японії застосовували вакцини Pfizer та AstraZeneca. Moderna стали використовувати лише з травня цього року.

Дві дози щеплення отримали вже понад 40% японців, а одну - близько половини.