Вибухи в Кабулі, локдаун в Україні і вирубування лісу в Карпатах. Теленовини ВВС
У випуску 26 серпня:
- Два вибухи поблизу аеропорту Кабула - теракт, влаштований угрупованням "Ісламська держава", кажуть у Пентагоні. Кількість жертв зростає, є загиблі і серед військових США. Подробиці від нашого кореспондента в Афганістані.
- В Україні зростає кількість інфікованих штамом "Дельта". Чи буде новий локдаун і коли, в інтерв'ю ВВС розповів головний санітарний лікар.
- Наскільки ефективна вакцина з плином часу? Нове дослідження показало, що повністю вакциновані втрачають частину захисту через шість місяців після другого щеплення.
- Яким чином фірма Ikea може бути причетна до вирубування карпатських лісів? Репортаж із Румунії, де компанія є власником 50 тисяч га лісу.
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