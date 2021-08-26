Вибухи в Кабулі, локдаун в Україні і вирубування лісу в Карпатах. Теленовини ВВС

У випуску 26 серпня:

  • Два вибухи поблизу аеропорту Кабула - теракт, влаштований угрупованням "Ісламська держава", кажуть у Пентагоні. Кількість жертв зростає, є загиблі і серед військових США. Подробиці від нашого кореспондента в Афганістані.
  • В Україні зростає кількість інфікованих штамом "Дельта". Чи буде новий локдаун і коли, в інтерв'ю ВВС розповів головний санітарний лікар.
  • Наскільки ефективна вакцина з плином часу? Нове дослідження показало, що повністю вакциновані втрачають частину захисту через шість місяців після другого щеплення.
  • Яким чином фірма Ikea може бути причетна до вирубування карпатських лісів? Репортаж із Румунії, де компанія є власником 50 тисяч га лісу.

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.

Всі випуски новин на YouTube.

І підписуйтеся на наш Youtube-канал!