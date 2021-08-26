Вибухи в Кабулі, локдаун в Україні і вирубування лісу в Карпатах. Теленовини ВВС

14 хвилин(и) тому

У випуску 26 серпня:

Два вибухи поблизу аеропорту Кабула - теракт, влаштований угрупованням "Ісламська держава", кажуть у Пентагоні. Кількість жертв зростає, є загиблі і серед військових США. Подробиці від нашого кореспондента в Афганістані.

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