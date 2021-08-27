Вибухи біля аеропорту Кабула: понад 100 жертв, з них 13 американці

1 година тому

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Кількість загиблих у результаті вибухів в Кабулі перевищила 100, ще 150 людей поранені.

Серед загиблих 90 афганців і 13 американських військовослужбовців.

Інформації про постраждалих українців поки що немає.

Попри вибухи евакуація з Афганістану продовжиться, заявив президент США Джо Байден.

Напередодні біля кабульського аеропорту, де за останні дні зібралися багато людей в надії виїхати з країни, прогриміло два вибухи.

Як розповідає інший кореспондент ВВС Джонатан Біль, після першого вибуху пролунав другий, менший, а потім було чутно стрілянину.

Відповідальність за вибухи взяли на себе джихадисти з угруповання "Ісламська держава".

Напад став найбільш смертоносним днем для американських військових в Афганістані з 2011 року.

Евакуація триває

Попри вибухи в Кабулі з аеропорту Хаміда Карзая триває евакуація людей. У відео агенції Reuters видно людей, яких евакуйовують, на борту одного з літаків. Інший літак, ймовірно з людьми, вилетів з аеропорту.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джо Байден виступив в Білому домі

Президент США Джо Байден заявив, що евакуація продовжиться попри вибухи. За його словами, в Афганістані ще залишаються американські громадяни, власники грін-карт та афганці зі спеціальними візами.

Він пом'янув хвилиною мовчання тих, хто загинув при вибухах і висловив співчуття їхнім близьким.

"Знайте: ми не забудемо, ми не пробачимо, ми вас вистежимо і змусимо заплатити". Він сказав, що час для цього США виберуть самі", - сказав Байден у своєму виступі в Білому домі.

Він додав, що забезпечити евакуацію усім афганцям, які не підтримують "Талібан", неможливо, адже їх в країні мільйони.

Автор фото, EPA

Усі західні країни планують повністю евакуювати посольства і своїх громадян з Кабула до 30 серпня, повідомив дипломат при НАТО.

Операція завершиться 31 серпня, але в останні два дні основні сили будуть спрямовані на вивезення американських військових, які там залишаються і забезпечують евакуацію.

Хто залишається в Афганістані

Зараз в Афганістані перебуває близько 1500 громадян США, 400 британців, 200 німців. Франція повідомила, що планує завершити евакуацію своїх громадян до вечора п'ятниці.

За останньою інформацією, станом на 25 серпня на території Афганістану залишалося близько 90 громадян України. Як повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, дипломати опрацьовують можливі шляхи їх евакуації.

У МЗС додали, що жодної інформації про те, що під час вибухів могли постраждати українці, поки що немає.

Президент Володимир Зеленський засудив теракт в Кабулі і висловив співчуття родинам загиблих.

Після загострення ситуації в Афганістані Україна здійснила три евакуаційні рейси та вивезла з країни понад 200 людей, серед яких понад 100 - українці.

Хто відповідальний за вибухи

Угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за два вибухи і пообіцяло нові напади.

Уряди США, Британії та Німеччини у четвер попереджали, що протягом дня в районі аеропорту може статися потужний теракт.

Деталей загрози не оприлюднювали, але припускають, що вона може бути пов'язана з групою "Вілаят Хорасан" - частиною "Ісламської держави" в Афганістані та Пакистані.

Про створення "Вілаята Хорасан" у "Ісламській державі" оголосили в січні 2015 року.

За наявною інформацією, туди переважно входять колишні бійці "Талібану" з Афганістану і Пакистану.

"Вілаят" вважають більш жорстким у плані ісламу. Водночас ця група ворогує з талібами.

Останніх у "Вілаяті" вважають "відступниками", що за тлумаченням "Ісламської держави" робить вбивство талібів "законним".

"Ісламська держава" засуджувала перемир'я між "Талібаном" і США у 2020 році й наполягала на тому, що збройну боротьбу треба продовжувати.

А контроль талібів над Афганістаном вони вважають частиною секретної угоди зі Сполученими Штатами.

У 2019-2020 "Вілаят Хорасан" зазнав важких поразок і втратив кількох лідерів.

Але угруповання змогло відродитися і взяло на себе відповідальність за напади під час мирних переговорів між талібами і США.