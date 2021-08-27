Керівник Apple Тім Кук отримав від компанії бонус $750 млн

38 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Зарплата Тіма Кука була частиною угоди про його роботу в Apple

Генеральний директор Apple Тім Кук отримав понад п'ять мільйонів акцій технологічного гіганта на 10-річчя своєї роботи у компанії. Про це йдеться у звіті компанії до наглядової комісії США з цінних паперів та бірж (SEC).

Він продав більшість цих акцій за понад 750 мільйонів доларів.

Це частина угоди 2011 року, коли він очолив Apple після Стіва Джобса.

Його бонус в акціях прив'язаний до ціни акцій Apple у порівнянні з іншими компаніями за фондовим індексом S&P 500.

За інформацією Apple, акції компанії зросли на 191,83% за останні три роки. Тому Тім Кук мав право на премію.

Також ціна акцій Apple зросла на 1200% з того часу, як він став виконавчим директором 24 серпня 2011 року.

Компанія, яка випустила iPhone, iPad та MacBook, зараз має ринкову ціну майже $2,5 трлн.

Автор фото, UNSPLASH

Минулого року пан Кук погодився на новий пакет оплати праці, який діятиме до кінця 2026 року.

Тім Кук також пожертвував акції Apple на суму майже 10 млн доларів на благодійність. Одержувач невідомий. Раніше Кук заявляв, що пожертвує усі свої статки на благодійність.

За даними Bloomberg Billionaire's Index, статки пана Кука становлять близько 1,5 млрд доларів.

Тім Кук часто публічно висловлював свою стурбованість щодо питань ВІЛ та СНІД, зміни клімату, прав людини та рівності.

Він слідує прикладу інших багатих американців, які сказали, що за життя роздадуть усе або значну частину своїх статків.

У 2010 році співзасновник Microsoft Білл Гейтс та легенда фондового ринку Воррен Баффет запустили філантропічну кампанію Giving Pledge, яка закликала мільярдерів жертвувати більшу частину їхніх статків на благодійність.

Раніше цього року Баффет передав на благодійність ще 4,1 млрд доларів акцій своєї компанії Berkshire Hathaway.