Мар'яна Шевчук здобула друге золото для України на Паралімпіаді
Українська спортсменка-паверліфтерка Мар'яна Шевчук здобула другу золоту медаль для України на Паралімпійських іграх у Токіо.
Шевчук підняла 125 кг - найвищу вагу серед решти учасниць у вазі до 55 кг.
Це дебют вінничанки на Паралімпійських Іграх у Токіо.
Маряна Шевчук триразова призерка чемпіонатів світу та Європи у паверліфтингу. У травні 2021-го на етапі Кубка світу у Тбілісі стала володаркою світового паралімпійського рекорду, піднявши вагу 132 кг.
Народилася 2 травня 1996 року в місті Хмільник (Вінницька область).
У січні 2019 року отримала титул найкращої паверліфтерки світу.
Нагороди третього дня Паралімпіади
Також у третій день Паралімпіади "бронзу" з легкої атлетики отримала тотально незряча Юлія Павленко у стрибку в довжину.
Владислав Білий виборов срібну нагороду у метанні списа.
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