Мар'яна Шевчук здобула друге золото для України на Паралімпіаді

5 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мар'яна Шевчук здобула "золото", хоча і не побила свій власний рекорд

Українська спортсменка-паверліфтерка Мар'яна Шевчук здобула другу золоту медаль для України на Паралімпійських іграх у Токіо.

Шевчук підняла 125 кг - найвищу вагу серед решти учасниць у вазі до 55 кг.

Це дебют вінничанки на Паралімпійських Іграх у Токіо.

Маряна Шевчук триразова призерка чемпіонатів світу та Європи у паверліфтингу. У травні 2021-го на етапі Кубка світу у Тбілісі стала володаркою світового паралімпійського рекорду, піднявши вагу 132 кг.

Народилася 2 травня 1996 року в місті Хмільник (Вінницька область).

У січні 2019 року отримала титул найкращої паверліфтерки світу.

Нагороди третього дня Паралімпіади

Також у третій день Паралімпіади "бронзу" з легкої атлетики отримала тотально незряча Юлія Павленко у стрибку в довжину.

Автор фото, Paralympic Committee of Ukraine Підпис до фото, Юлія Павленко здобула "бронзу"

Владислав Білий виборов срібну нагороду у метанні списа.

Автор фото, Paralympic Committee of Ukraine Підпис до фото, Владислав Білий здобув "срібло"