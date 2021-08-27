Паралімпійські ігри: Стеценко здобула третє золото для України

25 хвилин(и) тому

Автор фото, РА

Українка Анна Стеценко завоювала другу золоту медаль у третій день Паралімпійських ігор. Спортсменка пропливала першою дистанцію у 400 м вільним стилем.

Українська плавчиня показала час 4:23,92. Це золото на другій для Анни Паралімпіаді.

А загалом це вже 20 медаль українських паралімпійців у Токіо.

Україна - на 9 сходинці у медальному заліку Паралімпійських ігор. Наша збірна виборола вже 3 золотих, 11 срібних і 6 бронзових нагород.

Друге "золото" Україні принесла паверліфтерка Мар'яна Шевчук. Вона підняла 125 кг - найкращий результат серед учасниць у вазі до 55 кг.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мар'яна Шевчук у ваговій категорії до 55 кг підняла 125 кг

Шевчук - триразова призерка чемпіонатів світу та Європи у паверліфтингу. У травні 2021-го на етапі Кубка світу у Тбілісі стала володаркою світового паралімпійського рекорду, піднявши 132 кг.

Народилася 2 травня 1996 року в місті Хмільник (Вінницька область).

У січні 2019 року отримала титул найкращої паверліфтерки світу.

Нагороди третього дня Паралімпіади

Автор фото, EPA Підпис до фото, Юлія Павленко у стрибку

Також у третій день Паралімпіади "бронзу" з легкої атлетики отримала тотально незряча Юлія Павленко у стрибку в довжину.

Її результат - 4,86 метра.

Автор фото, Paralympic Committee of Ukraine Підпис до фото, Юлія Павленко здобула "бронзу"

Владислав Білий виборов срібну нагороду у метанні списа.

Автор фото, Paralympic Committee of Ukraine Підпис до фото, Владислав Білий здобув "срібло"

Ще два "срібла" принесли україні плавці - Андрій Трусов та Кирило Геращенко.

У другий день Паралімпіади, 26 серпня, плавчиня Єлизавета Мерешко, яка здобула для України перше "золото", завоювала ще одну медаль - срібну - у запливі 200 метрів комплексним стилем.

Україна стала 16-ю країною в історії, яка змогла здобути 500 медалей на Паралімпійських іграх.

Лідером у цьому списку є збірна США, у якої перед початком Олімпіади у Токіо було 2367 медалей. При цьому для США брали участь у понад 20 Паралімпіадах, а для національної паралімпійської збірної України це всього сьомі Ігри.